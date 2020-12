Von Sarah Hinney

Heidelberg. Ab dem heutigen Samstag gelten Ausgangsbeschränkungen, noch vergangenes Wochenende sorgte ein "Glühweinspaziergang" in Rohrbach für Diskussionen. 200 Menschen waren zusammengekommen – bis die Polizei anrückte und die Veranstaltung auflöste. Von vielen wurde der Polizeieinsatz kritisiert.

Ein Gespräch mit Polizeipräsident Andreas Stenger über die neuen Einschränkungen und darüber, ob seine Kollegen in Rohrbach alles richtig gemacht haben.

Andreas Stenger. Foto: Weselek

Herr Stenger, halten Sie Ausgangsbeschränkungen für den richtigen Weg?

Ja, denn die pandemische Lage hat sich trotz Lockdown light erheblich verschärft. Steigende Infektionszahlen und hohe Inzidenz führen zu einer besorgniserregenden Entwicklung in unseren Kliniken, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Jetzt sollte auch der Letzte begreifen, wie ernst die Lage ist. Wir müssen die Zahl der Neuinfektionen deutlich reduzieren, sonst wird sich die Situation in den Krankenhäusern weiter zuspitzen. Es muss konsequent gehandelt werden und wir müssen alles tun, um die Anzahl der sozialen Kontakte weiter zu reduzieren. Dazu ist es wichtig, dass sich im öffentlichen und privaten Raum weniger Menschen treffen. Die Erfahrungen in Tschechien und Frankreich zeigen, dass Ausgangsbeschränkungen einen substanziellen Beitrag leisten können.

Müssen Bürgerinnen und Bürger jetzt damit rechnen, dass sie auf der Straße von der Polizei angesprochen werden und gefragt, wo sie hingehen?

Ja, das müssen sie. Schließlich ist es unsere Aufgabe festzustellen, ob ein triftiger Grund vorliegt, der es rechtfertigt, sich außerhalb der Wohnung aufzuhalten. Wir werden mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl vorgehen und natürlich auch Fragen stellen. Wir setzen auf Kommunikation. Wir alle haben in dieser schweren Zeit viel Verständnis, schließlich sind wir außerhalb unseres Dienstes von den Einschränkungen genauso betroffen. Meist lässt sich bei der Kontrolle im Gespräch feststellen, was Sache ist, ohne dass Nachprüfungen oder besondere Aktivitäten zur Glaubhaftmachung notwendig werden.

Vor wenigen Tagen gab es noch Diskussionen um den Glühweinspaziergang in Rohrbach. Zahlreiche Menschen fanden den Polizeieinsatz überzogen. War er das?

Nein. Wir sind abgestuft vorgegangen. Nachdem uns die ersten Anrufe und Anwohnerbeschwerden erreicht haben, haben wir uns die Situation angesehen. Da war das noch tragbar, wir konnten nach Gesprächen mit Wirten wieder abrücken. Aber später, als wir erneut Anrufe erhielten und auch Bürger direkt zur Polizeiwache kamen, um die Situation zu melden, weil mehr als 200 Menschen auf engstem Raum zusammenstanden, war es das nicht mehr.

Der Polizeibericht war drastisch formuliert. Es war die Rede davon, dass "alle Dämme brachen". Das kann man so interpretieren, dass eine Horde betrunkener Corona-Leugner eine Mega-Party gefeiert hat. Können Sie verstehen, dass sich Menschen über diese Darstellung ärgern?

An der Wortwahl kann man sich stören, aber "es brachen alle Dämme" ist ja nicht auf das Verhalten der Menschen bezogen, sondern auf die Masse der Menschen, die da zusammengetroffen sind. Und wenn dann alle dicht zusammenstehen und dabei Glühwein trinken und keine Maske tragen, dann kann man in der aktuellen Situation durchaus davon sprechen, dass alle Dämme brachen. Wenn das Jugendliche gewesen wären, die da getrunken und gefeiert hätten, dann hätte man uns vorgeworfen, dass da ein Superspreader-Event unter den Augen der Polizei abgelaufen wäre.

Aber "Querdenker"-Demos von Maskenverweigerern durften stattfinden. Und bei diesem Glühweinspaziergang auf einem Marktplatz hagelt es Bußgelder.

Das kann man nicht vergleichen. In Deutschland garantiert das Grundgesetz jedem das Versammlungsrecht und wenn eine solche Versammlung stattfindet, dann müssen wir sie als Polizei schützen. Den Prozess, ob sie stattfindet, dominiert nicht die Polizei. Hier sind die Versammlungsbehörden maßgeblich oder, wenn der Rechtsweg bestritten wird, die Verwaltungsgerichte. Anders ist es bei einer solchen Veranstaltung in Rohrbach, die der reinen Unterhaltung dient. Die unterliegt einem solchen Schutzstatus nicht.

Haben Sie dennoch Verständnis dafür, dass das für viele Menschen widersprüchlich ist?

Ich habe insgesamt ganz viel Verständnis. Und ich kann auch verstehen, dass sie sich gefreut haben, in Rohrbach Freunde und Bekannte zu sehen und dass da die Vorsicht nachlässt und man die Abstände nicht einhält. Aber genau diese privaten Treffen sind das Problem. Das Bekannte verleitet uns dazu, weniger auf Distanz zu gehen. Aber wir müssen auf Distanz bleiben. Ich kann nur die Botschaft wiederholen, die die Kanzlerin vor sich herträgt: Wir müssen Kontakte reduzieren und solidarisch sein.

Viele Besucher der Veranstaltung in Rohrbach ärgern sich trotzdem sehr, dass ihnen nun ein Bußgeld droht.

Wir wollen keine Bußgelder generieren, wir versuchen Verhalten zu beeinflussen. Aber wir reden seit Monaten und ermahnen. Ohne Erfolg. Und jetzt ist die Zeit der Ermahnungen vorbei. Ich wollte, dass genau diese Botschaft ankommt.

Solche Veranstaltungen sind vorerst tabu. Doch erlauben die jetzigen Regeln noch einige Freiheiten. Wie ist Ihre Erfahrung, erleichtern Ausgangsbeschränkungen die Arbeit der Polizei? Und gehen Ihnen die jetzigen Regeln weit genug?

Unsere Erfahrungen mit der nächtlichen Ausgangsbeschränkung in Mannheim sind bislang positiv. Die allermeisten beachten die Regelungen und verhalten sich verantwortungsbewusst und diszipliniert. Bereits weit vor Mitternacht ist die Stadt geradezu menschenleer und gleicht einer Geisterstadt. Wir haben auch keine Probleme, bei den Kontrollen festzustellen, ob ein triftiger Grund für den Aufenthalt außerhalb der Wohnung vorliegt oder nicht. Die meisten sind sehr geduldig und haben auch Verständnis für unsere Kontrollen, damit erleichtern sie uns unsere Arbeit sehr – wenn auch längst nicht alle von der Wirksamkeit einer Aufenthaltsbeschränkung überzeugt sind. Ich glaube aber nicht, dass wir einen vollständigen Shutdown damit noch vermeiden können. Mit Blick auf die Rasanz und Dynamik im Pandemie-Geschehen sollte nicht zu viel Zeit verloren werden, wenn diese Maßnahme notwendig wird. Andererseits sind auch immer volkswirtschaftliche Auswirkungen bei den Entscheidungen zu berücksichtigen.