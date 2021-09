Die 22-jährige Rebekka Zaiß trat am Mittwoch ihre Ausbildung zur Medienkauffrau bei der Rhein-Neckar-Zeitung an. Foto: pr

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Für Rebekka Zaiß beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Am gestrigen Mittwochmorgen trat die 22-Jährige im Pressehaus in der Hans-Bunte-Straße ihre Ausbildung bei der RNZ an. In den nächsten zwei Jahren lernt sie dort alles, was es für den Beruf der Medienkauffrau braucht. Wie ihr der erste Tag gefallen hat und was sie für Erwartungen an die kommenden Wochen und Monate hat, erklärt sie im Interview.

Hallo Rebekka, wie war dein erster Arbeitstag?

Sehr gut. Heute ging es vor allem ums Ankommen und Kennenlernen. Es waren natürlich viele neue Eindrücke. Ich wurde einmal durch das Haus geführt und habe alles kennenlernen dürfen – und ich habe meinen eigenen Arbeitsplatz im Vertrieb gezeigt bekommen, wo ich die nächsten zwei Monate sein werde.

Wie kamst du auf den Ausbildungsplatz bei der RNZ?

Das Thema Medien hat mich schon immer interessiert, ich lese generell gerne und viel. Nach meinem Abitur habe ich ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr, d. Red.) in der Stadtbücherei meiner Heimatstadt Öhringen gemacht, darüber kam ich vermehrt mit der dortigen Zeitung in Kontakt. Nach dem FSJ bin ich dann nach Heidelberg, wo ich ein Bachelor-Studium in Anglistik begonnen habe. Wegen Corona ging das Studieren aber nur schleppend voran, daher habe ich mich neu orientieren wollen und nach einer Ausbildung umgeschaut. Von der RNZ habe ich vor einigen Wochen recht kurzfristig eine Zusage erhalten. Darüber bin ich sehr froh.

Worin siehst du allgemein die Vorteile einer Ausbildung?

Das Studium war auch gut, aber von der Arbeitswelt hat man nicht viel mitbekommen. Durch die Ausbildung habe ich die Chance, mein eigenes Geld zu verdienen und im Arbeitsleben anzukommen.

Was erhoffst du dir von den kommenden 24 Monaten?

Natürlich hoffe ich darauf, dass ich gut ausgebildet werde und man sich auf die Menschen verlassen kann. Bisher hatte ich den Eindruck, dass das hier der Fall ist (lacht). In den nächsten Monaten möchte ich einen Einblick in möglichst viele Bereiche bekommen. Ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht.