Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Corona-Pandemie allein hätte sie nicht in die Knie gezwungen. Es sei die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH, die Anke Heines und ihrem Restaurant "Alge" in der Bahnstadt den Rest gegeben habe. Zum Ende des Monats schließt das einzige ausschließlich vegane Restaurant in der Stadt. Für Heines ist das eine Bankrott-Erklärung – für die GGH, aber auch für die vermeintliche Klimahauptstadt Heidelberg, die sich laut Heines nicht dafür einsetzt, die Alge am Leben zu erhalten.

Im Juni 2018 begann die Geschichte des veganen Restaurants im Untergeschoss des Bürgerhauses B3. Die Stadt, beziehungsweise die GGH als 100-prozentige Tochter der Stadt, suchte nach einem Konzept für die Gastrofläche im Bürgerhaus – Anke Heines überzeugte. "Ich bin seit acht Jahren Veganerin", erklärt sie im Gespräch mit der RNZ. Alles fing mit Magen-Darm-Beschwerden an, die verschwanden, als die 55-Jährige aufhörte, tierische Produkte zu essen. Deshalb blieb sie dabei – und hatte einige Jahre später eine Vision: "Heidelberg sollte einen Ort für gute Ernährung bekommen – gesund, klimaverträglich und ohne Tierleid", so schreibt Heines auf der Internetseite der Alge – in ihrem Abschiedsschreiben.

Denn obwohl das Geschäft mit der Alge im Jahr 2018 erst zögerlich angelaufen sei, nach und nach aber immer mehr Menschen kamen, will und kann sie es in dieser Form nicht weiterführen. Einer der Hauptgründe dafür ist die Corona-Krise – in ihrem ohnehin kleinen Restaurant kann sie derzeit nur 20 Gäste bewirten –, ein weiterer Grund aber sei laut Heines die Kommunikation mit der GGH. In dem Streit geht es um eine Kühlvitrine, deren Reparatur oder auch Auswechslung seit Monaten, wenn nicht gar Jahren auf sich warten lasse.

"Sie hat noch nie richtig funktioniert", berichtet Heines. Insbesondere im Sommer erreiche die Vitrine nie die Temperatur, die sie haben müsste, um die Desserts entsprechend zu kühlen. "Das ist Umsatz, der mir wegbricht", sagt Heines. Desserts und Limonaden ließen sich schlicht besser verkaufen, wenn sie ansprechend präsentiert würden. Heines ist der Auffassung, dass die GGH, die ja die Vermieterin der Fläche ist und auch einen Teil des Inventars – darunter die Kühlvitrine – stellte, für die Reparatur oder den Austausch aufkommen müsste.

Die GGH allerdings beharrt darauf, dass für die Wartung der Geräte laut Vertrag die Mieterin zuständig ist. Diese wiederum findet aber, dass es nichts mehr mit Wartung zu tun habe, wenn das bereitgestellte Gerät noch nie funktionierte. Seit Sommer zieht sich der Streit um die Kühlvitrine nun schon. Es ging um Nachweise der ordnungsgemäßen Wartung, um Firmen, die laut Mietvertrag für die Reparatur beauftragt werden müssten und wohl auch um Persönliches.

Jedenfalls erklärt die GGH auf RNZ-Anfrage: "Versuche, Frau Heines bei ihren Problemen mit der Kühlvitrine zu unterstützen, scheiterten daran, dass von uns angefragte Firmen die Zusammenarbeit mit Frau Heines ablehnten." Die letzte E-Mail von Heines an die GGH vom August blieb gänzlich unbeantwortet – bis zum Freitag vergangener Woche, nachdem die RNZ die Recherchen zum Thema aufgenommen hatte.

Für Heines ist die Kühlvitrine aber nur ein Beispiel von vielen. "Gleiche Probleme gibt es bei einem defekten Türschloss am Lastenfahrstuhl, einer defekten Fritteuse oder auch einem defekten Gastroschirm." Keines dieser Probleme sei seitens der GGH angegangen worden. "Im Prinzip sind das Kleinigkeiten", sagt Heines, "wenn aber an solchen Stellen nicht zusammengearbeitet wird, ist es schwierig bis unmöglich, unter diesen Rahmenbedingungen einen funktionierenden Betrieb zu führen."

Die GGH weist die Vorwürfe zurück. Man habe die Alge stets bestmöglich unterstützt, berichtet eine Pressesprecherin. Gleiches erklärt ein Stadtsprecher – der noch hinzufügt: "Erst im Januar wurde die Alge mit neuen Geräten ausgestattet. Zudem wurde die Miete stark reduziert." Man habe natürlich ein generelles Interesse daran, kleine und mittelständische Betriebe in der Stadt zu erhalten und zu unterstützen.

Im Falle der Alge allerdings sei man bereits im Juni, als Heines um den frühzeitigen Aufhebungsvertrag gebeten habe, davon ausgegangen, dass das Restaurant nicht mehr zu retten sei. Kurz nach dem Gespräch zwischen dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit und der RNZ meldete sich auch die Wirtschaftsförderung bei Anke Heines. Man werde sie nun bei der Suche nach einem Alternativ-Standort unterstützen.