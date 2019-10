Von Timo Teufert

Heidelberg. In der Frage, wer im Rahmen der neuen Aufgabenverteilung der Bürgermeister für die Zerschlagung des Kulturdezernats verantwortlich ist, wird der schwarze Peter munter zwischen Oberbürgermeister Eckart Würzner und der Grünen-Fraktion hin und her geschoben. "Ich bin stinksauer über das Verhalten der Heidelberger Grünen", teilte der OB in einer Stellungnahme mit. Grund für die heftige Reaktion: In der RNZ von Montag hatten die Grünen ihm die Verantwortung dafür zugeschrieben, dass das Kulturamt künftig im Dezernat von Wolfgang Erichson (Grüne) angesiedelt sein soll und nicht wie bisher bei Kulturbürgermeister Joachim Gerner (SPD). Gerner ist aber weiterhin für die großen kulturellen Einrichtungen verantwortlich.

Diese Behauptung wollte das Stadtoberhaupt nicht auf sich sitzen lassen. "Führende Vertreter der grünen Partei und auch der Fraktionsvorsitzende Derek Cofie-Nunoo, haben öffentlich den Eindruck vermittelt, die geplante Zuordnung des Kulturamtes zum Dezernat des grünen Bürgermeisters Wolfgang Erichson sei allein meine Entscheidung gewesen. Das stellt die Tatsachen auf den Kopf." Das Kulturamt dem Dezernat von Erichson zuzuschlagen, sei weder Vorschlag von Würzner gewesen, noch sein Wunsch. "Ich möchte ausdrücklich klarstellen, dass die Grünen dieses Amt mit Nachdruck eingefordert haben", erklärte der Chef der Stadtverwaltung.

Er sei äußerst irritiert, wenn er nun in der RNZ lese, dass die Grünen gar keinen so großen Wert auf diese Zuordnung legen und dass ihre Forderungen lediglich als Wünsche zu verstehen seien. "Das ist gut zu wissen. Denn dann werde ich mich gerne dafür einsetzen, dass das Kulturamt beim Kulturdezernat bleibt." Das sei inhaltlich die beste Lösung und entspreche seiner Vorstellung von der zentralen Bedeutung der Kultur. "Der Bereich der Kreativwirtschaft kann wie vereinbart zum grünen Bürgermeister wechseln, indem er dort als Stabsstelle verankert wird", so Würzner.

Er finde es sehr schade, dass im Nachgang zu den Verhandlungen diese Dissonanzen aufgetreten seien. "Wir haben in den Gesprächen viel erreicht. Wir haben ein Dezernat für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität geschaffen. Ich halte dieses Dezernat für absolut sinnvoll und es war auch mein Wunsch, dass die Grünen dieses Dezernat erhalten", erklärte der OB.

Derek Cofie-Nunoo zeigte sich gestern Abend überrascht, dass der OB die Grünen so harsch angreife. "Für mich ist das ein Sturm im Wasserglas, denn die Änderungen werden erst in einem Jahr wirksam, wenn die Stelle von Joachim Gerner neu ausgeschrieben wird", sagte Cofie-Nunoo. Der Grünen-Fraktionschef macht keinen Hehl daraus, dass seine Partei gerne noch mehr kulturelle Einrichtungen wie etwa das Kurpfälzische Museum aus dem Kulturbereich in Erichsons Dezernat verlagert hätte. "Wir standen immer auf dem Standpunkt, das eine Trennung keinen Sinn macht. Wir wollen eine sinnvolle Aufteilung", versichert er. Allerdings sei der OB nicht darauf eingegangen, habe nur ausgeschlossen, dass in Erichsons Dezernatsbezeichnung das Wort "Kultur" vorkomme.