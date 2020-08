Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Corona-Krise traf die Heidelberger Hotellerie ins Mark. So auch das Marriott in der Vangerowstraße. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Häusern ist die Touristenherberge am Neckar immer noch geschlossen. Denn nach dem Lockdown kam auch noch ein großer Wasserschaden hinzu. Über Nacht war die Technikzentrale, das Herz jedes Hotels, lahmgelegt. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung am 24. August.

"Wir haben seit 20. März geschlossen", sagt Hoteldirektorin Sabine Rahmel. Die große Lobby, der Empfangsbereich für hunderte Gäste, wirkt gespenstisch leer. 248 Zimmer und Suiten hat das Marriott, doch derzeit bewacht hier nur ein Mitarbeiter die Rezeption. Andere Angestellte sind gerade dabei, das Restaurant zu reinigen und die Zimmer für die nächste Woche herzurichten, wenn hoffentlich wieder einige Touristen einchecken.

Normalerweise hätte das Haus längst wieder geöffnet, wenn nicht am 30. März die Hauptwasserzuleitung im Keller gebrochen wäre. "Bei einem Kontrollgang um 5 Uhr morgens war noch alles in Ordnung, doch um 10 Uhr stand der gesamte Technikraum bis zu einem Meter unter Wasser", berichtet Rahmel. Die Schaltschränke und Lüftungsanlagen waren nicht mehr zu retten. Die Hoteldirektorin beziffert den Schaden auf einen "hohen sechsstelligen Betrag".

"Bevor das nicht wieder funktioniert, können wir nicht öffnen", sagt Rahmel und führt in den Keller. Hier bauen die Arbeiter gerade die letzten Teile ein. Moderne Lüftungsanlagen für Hotels sind groß. Zu groß und vor allem zu hoch für das 1986 eröffnete Haus. Deshalb musste die Technikzentrale nicht nur erneuert, sondern regelrecht maßgeschneidert werden. Der Testbetrieb kann in Kürze starten.

Rahmel weiß, dass ihr Haus nach der Wiedereröffnung noch lange nicht wieder voll ausgelastet sein wird. "60 Prozent unserer Gäste sind Firmenkunden, wir haben auch sehr viele internationale Reisegruppen", berichtet die Hoteldirektorin. Daher trifft es das Marriott besonders hart, dass nicht nur viele Unternehmen ihren Angestellten bis zum Ende des Jahres sämtliche Geschäftsreisen verboten haben, sondern dass auch nach wie vor Touristen aus Asien oder den USA nicht einreisen dürfen.

Den bisherigen Buchungen zufolge liege man ab 24. August bei einer Auslastung unter zehn Prozent. Aufgeben sei aber keine Option, betont Rahmel. Das Schicksal des Crowne Plaza, das Ende Juli den Betrieb für immer einstellte und Insolvenz anmeldete, bleibe den Angestellten und Gästen erspart.

Gleichwohl musste auch das Marriott harte Einsparungen vornehmen. Von 105 bis 110 Angestellten sind nur noch 80 übrig, davon viele in Kurzarbeit"Wir haben niemanden entlassen", betont Rahmel. Aber offene Stellen würden vorerst nicht mehr besetzt. Die vier Auszubildenden, die man gerne übernommen hätte, müssen sich nun etwas anderes suchen.

Unterdessen versucht das Marriott, mit günstigen Angeboten gegenzusteuern. "Wir haben verschiedene Buchungspakete aufgelegt", sagt Rahmel, in denen zum Beispiel das Frühstück, der Parkplatz und die Fahrt mit der Neckarfähre Liselotte, die vom Hotel zur Altstadt fährt, schon enthalten seien. Zusätzlich gibt es auch ein paar Buchungen für kleinere Tagungen mit neun bis 15 Teilnehmern – von Firmen, die in ihren Gebäuden nur wenig Platz haben. Für Rahmel ist das besser als nichts.