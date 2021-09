Von Maria Stumpf

Heidelberg. Mehr Aufenthaltsqualität der Anwohner: Darum geht es letztlich in einem stadtweiten Projekt, das die verkehrsberuhigten Bereiche in Heidelberg unter die Lupe nimmt. Zum Start wurden sechs verkehrsberuhigte Bereiche, durch die ein Schulweg führt, als Pilotprojekte ausgewählt. Dazu zählen Straßen in der Weststadt, auf dem Boxberg, in Rohrbach, in Wieblingen, Pfaffengrund und Ziegelhausen.

Das Ziel: Bis zum Jahresende will die Stadt "nach einem Baukastensystem" schnelle und kostengünstige Varianten zu deren Umgestaltung erarbeiten, wie Raoul Schmidt-Lamontain, Bürgermeister für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität, erklärt. "Denn Ressourcen für einen vollständigen Umbau haben wir nicht", erläutert er auf einem Treffen in der Blumenstraße in der Weststadt. Die Stadt arbeitet bei dem Projekt mit dem Wuppertaler Büro "Bueffee" zusammen. Ausdrücklich aufgefordert zur Mitarbeit sind auch die Anwohner.

Zum Treffpunkt im Schulhof der Landhausschule kommen rund 30 Menschen, um "exemplarische Schwierigkeiten" zu erarbeiten. So beschreibt Nico Rathmann vom Verkehrsmanagement die Aufgabe. Was ist das wirkliche Problem, damit Lösungen punktgenau ankommen? Für den einen ist eine Verkehrsberuhigung mit pulsierendem Leben auf der Straße und einer besonderen Aufenthaltsqualität gleichzusetzen, der andere liebt eher die Ruhe.

Sammelten Ideen in der Weststadt: Planer Jens Leven, Nico Rathmann vom Verkehrsmanagement und Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (v.l.). Foto: Joe

Wichtiger Baustein für die Diskussion ist eine im Vorfeld organisierte Online-Umfrage als erstes Stimmungsbild. Auch daraus wird deutlich: Das Thema Parken ist dominant, weil es um die Flächenverteilung geht. Die Blumenstraße ist rund 630 Meter lang – und eigentlich immer zugeparkt von Anliegern oder Besuchern. Das stört viele. Hauptkritikpunkte sind nicht einsehbare Kreuzungen, "wild" abgestellte Fahrräder oder E-Roller ("moderne Gehweg-Seuche"), fehlendes Grün und zu wenig Sitzmöglichkeiten. Und: "Kein Mensch hält sich hier an die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit", schimpft ein Mann und erhält Beifall. "Es fehlt die Kontrolle."

Nach einem lebhaften Austausch an Vorschlägen bleibt der Wunsch, dass die Weststadt in eine gesamtstädtische Parkraumanalyse einbezogen werden soll. "Wir brauchen in Heidelberg Quartiersgaragen." Eine große Mehrheit möchte aber auch schnell "eine radikale Reduzierung" von Parkflächen. Marlen Pankonin, Vorsitzende des Stadtteilvereins, weist tapfer darauf hin, dass es auch Menschen in der Weststadt gibt, die auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Planer Jens Leven vom Mobilitätsmanagement-Büro überzeugt letztlich mit Vorschlägen für eine standardisierte Umgestaltung der Einfahrbereiche der Straße und für den Einsatz von Parklets auf ehemaligen Parkplatzflächen, um den öffentlichen Raum aufzuwerten und Tempo rauszunehmen. Konkret sollen Schilder, Grünflächen und Bodenmarkierungen dabei unterstützen.

Mit offenen Augen waren vor der Veranstaltung auch einige Kinder der Landhaus-Schule in der Blumenstraße unterwegs. Zusammen mit Urs Südhof, Moderator für Kinder- und Jugendbeteiligung, haben sie Straßensituationen beobachtet, Abstände gemessen und Autos und Fahrradfahrer gezählt – um auf bunten Plakaten zu ähnlichen Ergebnissen zu kommen wie die Erwachsenen in der Diskussion: "Es gibt nicht genug Platz zum Spielen, weil überall Autos parken und fahren. Und es gibt viel zu wenig Grün."