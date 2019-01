Von Micha Hörnle

Heidelberg. Die Heidelberger Grünen haben ein bemerkenswertes Händchen, die neuen Stars ihrer Partei für ihre Neujahrsempfänge zu verpflichten. Vor zwei Jahren kam Robert Habeck, der damals als Außenseiter für die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl 2017 antrat und zwölf Tage nach seinem Heidelberg-Besuch nur ganz knapp Cem Özdemir unterlag. Heute führt er zusammen mit Annalena Baerbock die Partei.

Baerbock war am Sonntag bei ihren Parteifreunden zu Gast und eroberte den Saal im Nu. Ganz ähnlich wie Habeck vor zwei Jahren. Auch Oberbürgermeister Eckart Würzner, an sich kein Grüner, kam aus dem Klatschen kaum mehr heraus. Kein Wunder, denn um Kommunalpolitik ging es kaum. Die grüne Fraktionsvorsitzende Beate Deckwart-Boller beschränkte sich trotz anstehender Kommunalwahl knapp auf ihre Kernforderungen: nachhaltige Stadtentwicklung und Mobilität, Digitalisierung, bezahlbaren Wohnraum sowie "ein soziales und weltoffenes Heidelberg". Ansonsten stand der Abend ganz im Zeichen von Baerbock.

Hintergrund Brantner und der Brexit Über den Brexit wurde viel gesagt, aber mit die beste Anekdote steuerte die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner gestern auf dem Neujahrsempfang ihrer Partei bei. Sie war im Oktober bei der Parteikonferenz der britischen Konservativen in Birmingham, um herauszufinden, wieso die Briten aus der EU wollen. Sie [+] Lesen Sie mehr Brantner und der Brexit Über den Brexit wurde viel gesagt, aber mit die beste Anekdote steuerte die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner gestern auf dem Neujahrsempfang ihrer Partei bei. Sie war im Oktober bei der Parteikonferenz der britischen Konservativen in Birmingham, um herauszufinden, wieso die Briten aus der EU wollen. Sie gesellte sich zur Gruppe der Bauern und Jäger, die mit Landwirtschaftsminister Michael Gove, einem der schärfsten Brexit-Befürworter, in einem Nebenraum diskutierte. Da meldete sich einer zu Wort: "Ich war immer für den Brexit. Aber: Ich bin Lachsfischer. Gilt denn auch die EU-Gewässerrichtlinie weiter? Wenn nicht, dann werden die Flüsse zu schmutzig und ich muss meinen Betrieb aufgeben." Darauf Gove: "Natürlich nicht, dieses bürokratische Monster aus Brüssel schaffen wir ab." Dann der nächste: "Auch ich war immer für den Brexit. Aber was wird aus der EU-Herkunftsbezeichnung? Ich habe eine Destillerie und will nicht, dass andere meinen Whiskey nachmachen." Gove kategorisch: "Das wird es nicht mehr geben. Das ist staatlicher Dirigismus." Schließlich ein Dritter: "Auch ich habe immer für den Brexit gekämpft. Aber was wird aus den Saisonkräften aus Bulgarien? Dürfen die dann noch bei mir arbeiten - denn sonst gibt es keinen, der die Felder aberntet." Gove wurde langsam mürrisch: "Wegen dieser EU-Saisonkräfte machen wir doch den Brexit, dass die nicht mehr ins Land kommen!" Und die letzte Wortmeldung machte den Minister fast sprachlos: "Auch ich habe für den Brexit gestimmt. Aber können Sie mir garantieren, dass die britische Regierung mir dieselben Subventionen bezahlt wie die EU?" Gove geriet völlig aus der Fassung und schrie: "Natürlich nicht, diese Subventionen waren doch die reinste Sowjetunion." Daraufhin war gespannte Stille im Raum, der Minister ging rasch. Brantners Lehre daraus: "Der Glaube, dass man alles Gute behält und nur das Schwierige, was man nicht mehr will, verschwindet, der funktioniert nicht mehr!" Das Publikum in der Halle 02 tobte und klatschte lange. hö

2017 nannte die RNZ den aufsteigenden Stern Habeck "die coolste Socke der Partei", das ist Baerbock vielleicht nicht, denn dafür ist sie zu quirlig. Aber wie ihr Co-Vorsitzender hat sie eine frisch-freche Art, die fast ganz ohne Politik-Plattitüden auskommt. Doch in dem knappen Jahr als Parteivorsitzende hat sie einiges gelernt, wie sie verriet: Nicht mehr so ganz unbefangen plaudern.

Ihre berühmte Lederjacke hatte sie nicht an. Die hatte sie auf dem Grünen-Parteitag getragen, der sie damals aufs Schild hob. "Da wurde mehr über die Jacke geschrieben als über meine Rede. Daher ziehe ich die nur noch selten an", erklärte sie Moderator Arnd Küppers in einer lockeren Talkrunde.

Ihm verriet sie auch manches aus ihrer Kindheit: Sie wuchs auf einem Dorf bei Hannover auf - und sie werde nicht mehr sagen, ihre Eltern seien Hippies gewesen, was man immer noch im Internet finden könne. Schon war sie bei der aktuellen Hacker-Affäre, von der sie am Rande auch betroffen ist und forderte mehr Datenschutz für alle ein.

Sie hat mittlerweile ihr Handwerk gelernt und findet sogar das Aktuell-Politische selbst im Privatesten. In jungen Jahren war sie auch eine hoffnungsvolle Trampolinspringerin und merkte sich dabei auch etwas für das damals noch nicht absehbare Politikerleben: "Vor dem ersten Sprung: Augen zu und durch. Man lernt einfach, sich immer wieder neu zu überwinden."

Auch sonst baut sie, mittlerweile recht fein dosiert, ihre eigenen Erfahrungen, in ihre Antworten ein - zum Beispiel, wie das ist, mit zwei kleinen Kindern auf einmal Spitzenpolitikerin zu werden: Für die, so gestand sie, sei es "besser, wenn ich keine Parteivorsitzende wäre". Allerdings zwingen sie ihre Töchter, "mal aus der politischen Blase herauszukommen". Einmal in der Woche holt sie die Kinder zu einer festen Zeit ("Da kann kommen, was will") aus dem Hort ab. Da sei es den anderen Kindern und den Erziehern völlig egal, an welch großem politischen Rad sie gerade gedreht habe. Es ist diese Unbefangenheit, mit der sie das Publikum immer wieder für sich einnimmt.

Das geht manchmal auch nach hinten los: Vor kaum zwei Monaten twitterte sie, dass der Zug durch einen Bahnhof gefahren sei, an dem ihre Kinder, die sogar reservierte Plätze hatten, zusteigen wollten. Das brachte ihr auch Häme ein. Doch daraus hat sie gelernt: "Ich habe wohl auch zu viel erzählt. Jeder Satz wird auf die Goldwaage gelegt." So lief es auch unlängst, als sie in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" vor allem über sexuelle Belästigung redete, aber nur ihr Halbsatz, man solle ausländische Straftäter schneller abschieben ("Das habe ich so nie gesagt") durch die Medien geisterte: "Da geht viel von den Differenzierungen verloren, es ist eben nicht alles schwarz-weiß."

In der Talkrunde ging es vor allem um die Themen, die ihr am Herzen liegen: Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt und Weltoffenheit. Das sind nicht ganz zufälligerweise auch die Themen der Heidelberger Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner, mit der sie schon lange befreundet ist. Beide sind etwa gleich alt - Baerbock ist 38, Brantner 39 -, haben kleine Kinder, arbeiteten lange im Europäischen Parlament und sitzen seit 2013 im Bundestag. Und beide kommen aus der "Provinz".

Selbst bei ganz großen Themen kommt Baerbock, die mittlerweile in Potsdam lebt, schnell aufs Private: "Weil ich vom Dorf komme, sind meine Kernthemen auch Daseinsvorsorge und Infrastruktur: Wenn kein Bus mehr fährt und es kein Café mehr gibt, dann fühlt man sich nicht abgehängt, dann ist man das auch."