Heidelberg. (dns/mün) Das Ankunftszentrum für Geflüchtete wird nicht auf das Gewann Wolfsgärten im Stadtteil Wieblingen verlagert. Das ist das Ergebnis des Bürgerentscheides am Sonntag. Dabei sprach sich eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler gegen die Verlagerung aus.

Auch vor dem Ende der Auszählung steht fest, dass das nötige Quorum erreicht wurde. Mindestens 20 Prozent mussten dazu für eine der beiden Optionen votieren, das sind 21.841 Stimmen. gegen 18.58 Uhr war bei der Auszählung klar, dass das Lager der Ja-Sager diese Hürde genommen hat.

Rund 36.000 der 109.000 Wahlberechtigten nutzten die Briefwahl, knapp 6000 Bürgerinnen und Bürger stimmten in den Wahllokalen ab.

In seiner nächsten Sitzung am 6. Mai wird der Gemeinderat nun darüber beraten, wie er mit dem Ergebnis umgehen wird. Möglich wäre, dass er die Prüfung weiterer Standorte – etwa Patrick-Henry-Village oder das Airfield – beauftragt oder aber dem Land mitteilt, dass es in Heidelberg keine in Frage kommenden Areale gibt.

Die Auszählung des Bürgerentscheides hat begonnen - hier der Livestream aus dem Rathaus.

Gut 109.000 Bürgerinnen und Bürger konnten beim Bürgerentscheid am Sonntag darüber abstimmen, ob das Land auf dem Gewann Wolfsgärten ein neues Ankunftszentrum für Geflüchtete errichten darf. Aktuell befindet sich die Einrichtung in der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village im Südwesten Heidelbergs. Dort belegt sie jedoch rund 30 Hektar Fläche und blockiert damit die Entwicklung eines neuen Stadtteils.

Das knapp acht Hektar große Areal Wolfsgärten liegt westlich von Wieblingen am Autobahnkreuz Heidelberg und wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Während Land und Stadt argumentierten, dass dort zeitnahe eine ausreichend große und qualitativ hochwertige Einrichtung realisiert werden könne, bezeichneten die Gegner des Vorhabens das Grundstück als zu klein, zu weit abgelegen und zu laut.

