Heidelberg. Wie bewegen sich eigentlich Puten? Diese Frage beschäftigt gerade einige Schauspieler am Heidelberger Theater. Denn für George Orwells Fabel "Animal Farm" müssen sie auf der Bühne genau das darstellen: Puten.

Die Regisseurin Luise Voigt inszenierte das Stück, das am Samstag Premiere im Theater gefeiert hat. Dafür suchte sie sich im Vorfeld besondere Unterstützung: Der belgische Film- und Theaterschauspieler Tony De Maeyer reiste nun extra aus Berlin an, um die Schauspieler zu trainieren. Dabei griff er auf Grundlagen der in der Theaterwelt weitverbreiteten Methode der Biomechanik nach Wsewolod Meyerhold zurück. Das Prinzip: Konkrete Bewegungen und Haltungen sollen das Innenleben und die Emotionen einer Rolle ausdrücken. Das Entscheidende: Die Bewegung steht im Vordergrund, nicht der Text.

Seit vielen Jahren unterrichtet und leitet De Maeyer Workshops für Biomechanik. Und er ist kein Unbekannter in der Branche: Schon viele staatliche Theater engagierten ihn. Für Luise Voigts Inszenierung nutzte er die Grundlagen der Biomechanik, um tierische Bewegungen in Bewegungen der Schauspieler umzusetzen - ohne dabei die Tiere zu imitieren. "Ich habe die Methode bereits 1996 kennengelernt. Durch sie wird die Schauspielerei für den Körper greifbar und ergibt Sinn", erklärt De Maeyer.

Zusammen mit den zehn Schauspielern begann er mit den Proben - die Handlung von "Animal Farm" war dabei natürlich stets Leitfaden: Die Tiere auf der Farm wollen nicht länger unter dem Joch des Bauern stehen. Sie planen eine Revolution, um sich gegen die Herrschaft ihres menschlichen Besitzers zur Wehr zu setzen, der sie vernachlässigt und ausbeutet.

Um die dargestellten Tiere lebendig wirken zu lassen, habe man versucht, über den Körper Gefühle zu vermitteln. Erste Voraussetzung und somit wichtigster Bestandteil des Trainings war die Körperschulung anhand von festgelegten Trainingsübungen. Bewegungselemente wurden einzeln trainiert und später wieder fließend zusammengefügt. Dadurch entstand eine neue Art der Bewegung, die Emotionen veranschaulicht.

"Ich war von Anfang an sehr an der Biomechanik interessiert und wollte mehr darüber erfahren. Während der Proben hatte ich dann einige körperliche Erfahrungen, die zu vielen ,Aha‘-Momenten geführt haben", erzählt Daniel Friedl, der die Rolle des Napoleons spielt. Auch die Regisseurin ist zufrieden mit den Ergebnissen: "Nachdem ich selbst zwei Monate schon mit Tony De Maeyer intensiv trainiert habe, war mir klar, dass die Biomechanik das Richtige für diese Inszenierung ist. Das hat sie noch gebraucht!"

Trotzdem sei das Ganze ein Experiment gewesen. Zu Beginn sei nicht klar gewesen, ob die Umsetzung gelingen und die Schauspieler die Methode gut annehmen würden. Doch schon nach kurzer Zeit zeigten sich erste Erfolge. "Ich dachte immer, dass der Text die elementare Rolle meiner Arbeit sei. Durch die Biomechanik habe ich aber gemerkt, dass der Körper an sich manchmal auch genug sein kann. Ich habe einen ganz anderen Zugang zur Schauspielerei erfahren", meint Friedl.

