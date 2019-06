Heidelberg. (RNZ/mare) Die Stadt Heidelberg will ja bekanntlich an den Neckar. Am Sonntag, 16. Juni, wird das nun wörtlich genommen. Denn beim Aktionstag "Lebendiger Neckar" gibt es den ganzen Tag über Programm - und zwar direkt am Fluss und seinem Ufer. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Neben Heidelberg beteiligen sich auch noch Edingen-Neckarhausen, Neckargemünd, Neckarsteinach, Hirschhorn und Eberbach an der Aktion, die auch den AOK Radsonntag beinhaltet. Die RNZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

> Was wird wo in Heidelberg geboten? Von 11 bis 19 Uhr läuft am nördlichen Neckarufer das Programm. Der zentrale Veranstaltungsbereich mit zwei Bühnen, Livemusik, Vorführungen und einer Vielzahl an Infoständen, Mitmachangeboten und Märkten befindet sich auf der Neckarwiese in Neuenheim zwischen der Ernst-Walz-Brücke und der Theodor-Heuss-Brücke. Daneben gibt es weitere Angebote entlang der Neuenheimer Landstraße, an der Alten Brücke und in Ziegelhausen.

Hier ist ein buntes Programm mit Konzerten sowie Tanz- und Sportvorführungen durch Heidelberger Vereine geplant. Bürgermeister Wolfgang Erichson wird um 14 Uhr auf der RNF-Bühne an der Theodor-Heuss-Brücke zum Gespräch bei Moderator Frank Schuhmacher zu Gast sein. Insgesamt 60 Angebote stehen den Besuchern auf der Neckarwiese und entlang der Uferstraße zur Verfügung – von Vorführungen wie beispielsweise spektakuläre Sprüngen mit Mountainbikes in den Neckar über Mitmachangebote wie Stand-up-Paddeln, Lacrosse und Boule bis hin zur Künstlermeile und einem Kinderflohmarkt. Vereine, Organisationen, Schulen, Verbände und Initiativen informieren an Ständen über ihre Angebote.

Die Stadt bietet zudem verschiedene Aktionen und Informationen an: Beim Amt für Verkehrsmanagement können Besucher kostenlos die Sicherheit ihres Fahrrads überprüfen lassen. Das Landschafts- und Forstamt informiert über das Thema „Öffentliches Grün – vielfältiger als man denkt“. Das Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie gibt gemeinsam mit Partnern Hinweise zum Umweltbildungsprogramm „Natürlich Heidelberg“.

Das Theater und Orchester Heidelberg lädt Kinder und Jugendliche zum Mitmachen ein und der Zoo Heidelberg bietet ein Quiz rund um tierisches Wissen. Daneben können sich Kinder unter anderem bei Malaktionen, beim Basteln und beim Kinderschminken austoben.

Einer der Höhepunkte ist das Badeenten-Wettrennen des Fördervereins Round Table Heidelberg: Um 16 Uhr werden die Enten an der Theodor-Heuss-Brücke auf den Neckar gelassen. Wer eine Ente inklusive Rennlizenz erworben hat, kann auf Preise hoffen. Mit dem Erlös aus dem Entenrennen werden gemeinnützige Projekte in Heidelberg und in der Metropolregion Rhein-Neckar unterstützt.

Ergänzt wird das Programm durch Angebote entlang der Neuenheimer Landstraße und auf der Nordseite der Alten Brücke: Dort spielen auf einer weiteren, dritten Bühne ab 11 Uhr verschiedene Bands den ganzen Tag über von Swing über Rock, Pop und Funk bis hin zu Reggae. Zwei Flohmärkte laden zum Stöbern ein. In Ziegelhausen gibt es zudem drei weitere Angebote.

> Was bedeutet das für den Verkehr? Das nördliche Neckarufer wird für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Somit können Besucher die einzelnen Stationen per Fuß oder Fahrrad erreichen. Von der Uferstraße im Westen ab der Einmündung Posseltstraße über die Neuenheimer Landstraße und Ziegelhäuser Landstraße bis zur Straße In der Neckarhelle/Einfahrt Ziegelhausen-Mitte im Osten wird voll gesperrt für Autos. Und zwar von 6 bis 21 Uhr. Anwohner können dann - sofern ihr Auto in diesem Bereich steht - nicht mehr weg und sollten daher am Vorabend außerhalb parken.

Die Landesstraße L534 von Ziegelhausen-Mitte bis zur Friedensbrücke in Neckargemünd wird halbseitig gesperrt und kann nur von Neckargemünd in Richtung Heidelberg befahren werden. Der Verkehr von Heidelberg-Ziegelhausen nach Neckargemünd wird über die Ziegelhäuser Brücke zur Bundesstraße B37 umgeleitet, ebenso der Verkehr von Ziegelhausen in Richtung Heidelberg-Zentrum.

Bereits ab Freitag, 14. Juni, werden die Anwohnerparkplätze in der Uferstraße in Höhe der Hausnummern 28 bis 30 gesperrt. Am Sonntag sind die Parkplätze zwischen der Ernst-Walz-Brücke und Ziegelhäuser Landstraße bis zur Einmündung Stiftweg ab 6 Uhr gesperrt. In der Lutherstraße und in der Keplerstraße gilt jeweils auf der westlichen Fahrbahnseite zwischen Ladenburger Straße und Uferstraße von 6 bis 21 Uhr absolutes Halteverbot, um einen Rettungsweg freizuhalten. Darüber hinaus kann ein Teil der Anwohnerparkplätze unterhalb der Alten Brücke nicht genutzt werden.

> Wie läuft die Anreise mit der Bahn? Die Veranstaltungsorte sind mit der Straßenbahn der Linie 5 gut erreichbar - von den Haltestellen Bismarckplatz oder Brückenstraße ist es nicht weit bis zum Neckarufer. Die RNV setzt zudem Expresszuüge (Linie 9) ein, die nur die wichtigsten Haltestellen anfahren und kürzere Fahrzeiten haben. Die regulären S-Bahnen verkehren zwischen Mosbach und Heidelberg im 30-Minuten-Takt, zwischen Heidelberg und Ladenburg werden Bahnen mit großer Kapazität eingesetzt.

Wegen einer Baustelle ist kein direkter Zugverkehr zwischen Neu-Edingen/Friedrichsfeld und Heidelberg möglich. Fahrgäste zwischen Ladenburg und Heidelberg müssen daher in Mannheim-Seckenheim beziehungsweise am Mannheimer Hauptbahnhof umsteigen.

> Welche Busse werden umgeleitet? Die Buslinien 33 und 34 werden ab Betriebsbeginn bis etwa 21.30 Uhr umgeleitet.

Linie 33: Die Busse der Linie 33 werden in Fahrtrichtung Emmertsgrund zwischen den Haltestellen Neckarschule (Ziegelhausen) und S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen durch den verkehrsberuhigten Bereich der Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

Als Ersatz für die Haltestelle Kleingemünder Straße wird auf dem Umleitungsweg die gleichnamige Haltestelle der Linie 36 bedient.

Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen.

Linie 34: Die Busse der Linie 34 fahren in Richtung Ziegelhausen ab der Haltestelle Bismarckplatz eine Umleitung über die B37 (Neckarstaden) zur Haltestelle S-Bahnhof-Altstadt und weiter über die Ziegelhäuser Brücke zur Haltestelle Neckarschule. Von dort geht es weiter auf dem regulären Linienweg.

In Richtung Hauptbahnhof werden die Busse der Linie 34 ab der Haltestelle Neckarschule durch den verkehrsberuhigten Bereich der Kleingemünder Straße über die Ziegelhäuser Brücke zur Haltestelle S-Bahnhof Schlierbach/Ziegelhausen und von dort weiter über die B37 zur Haltestelle S-Bahnhof Altstadt umgeleitet. Von dort geht es weiter über die B37 (Neckarstaden) zur Haltestelle Bismarckplatz. Danach kehren die Busse wieder auf ihren regulären Linienweg zurück.

Als Ersatz für die Haltestelle Kleingemünder Straße in Ziegelhausen wird auf dem Umleitungsweg die gleichnamige Haltestelle der Linie 36 bedient.

Info: Weitere Informationen rund um den Aktionstag Lebendiger Neckar gibt es unter www.heidelberg.de/lebendigerneckar und www.lebendigerneckar.de

Update: Mittwoch, 12. Juni 2019, 12.07 Uhr