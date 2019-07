Sandhausen/Heidelberg. (uw) Hartmut F. mag keine Flüchtlinge. Daraus macht der Mann, der 2017 für das Amt des Bürgermeisters von Nußloch kandidierte, keinen Hehl. Den Diebstahl von Kirschen durch drei Flüchtlingskinder kommentierte er so: "Sofort an die Wand stellen und vierteilen. In ihren Heimatländern bekommt man die Hand abgehackt wegen Diebstahl." Das schrieb der Arbeiter unter seinem vollen Namen in der Facebook-Gruppe "Rücktritt Bundesregierung". Um kurz darauf noch eins draufzusetzen: "Das war sarkastisch gemeint. Ich kann diese Apachen nicht leiden. Mir reicht es, wenn sie im Meer ersaufen oder in ihre Heimatländer zurückgebracht werden", hetzte Hartmut F. im Juli 2016. Am gestrigen Dienstag stand der Sandhäuser deshalb zum dritten Mal vor Gericht. Er ist über 20 Mal vorbestraft, auch wegen schweren Diebstahls.

Sybille K. aus Dresden (Name geändert) war damals Mitglied in der fast 17.000 Personen zählenden Chat-Gruppe. Mit Entsetzen habe sie den Post gelesen, der von mehreren "gelikt" wurde. Die Bürokauffrau machte einen Screenshot und erstattete Anzeige.

Das Amtsgericht Heidelberg hatte F. im Juni 2017 wegen Volksverhetzung zu einer siebenmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Die Sätze seien "unerträglich" und nicht vom Recht auf freie Meinungsäußerung gedeckt, sagte Amtsrichterin Walburga Englert-Biedert damals. Das Landgericht bestätigte das Urteil im November desselben Jahres. Der Angeklagte habe das Lebensrecht von Flüchtlingen negiert und den öffentlichen Frieden gestört, sagte der Präsident des Landgerichts Frank Konrad Brede. Das Oberlandesgericht hob das zweite Urteil jedoch auf und verwies den Fall zurück ans Heidelberger Landgericht.

Was der offenbar den Reichsbürgern nahestehende Angeklagte vom Gericht hält, machte er gleich zu Prozessbeginn deutlich. Der 51-Jährige blieb sitzen, als eine neue Schöffin vereidigt wurde und verweigerte Angaben zu seiner Person. Nicht einmal sein Geburtsdatum wollte er nennen. Der Vorsitzende Richter ließ sich nicht provozieren und ging darüber hinweg. Nach mehrstündiger Verhandlung dann die überraschende Entscheidung der Kammer: Sie stellte das Verfahren ein. Die Entscheidung bedeutet keinen Freispruch, sondern erfolgte im Hinblick auf zwei andere bereits rechtskräftige Verurteilungen aus den Jahren 2017 und 2018. Bei einer zu bildenden Gesamtstrafe wäre der jetzt verhandelte Fall nicht beträchtlich ins Gewicht gefallen.

Bei einer Durchsuchung im Dezember 2016 hatten Polizisten in der Wohnung des Mannes in Sandhausen mehrere Waffen gefunden. Darunter war eine Armbrust. Er wurde deshalb 2017 vom Amtsgericht Heidelberg zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 50 Euro verurteilt. Im Jahr darauf beleidigte er beim Prozess einen Beamten und musste deshalb eine weitere Geldstrafe zahlen.

Hartmut F. hat bereits mehrere Jahre im Gefängnis verbracht. Bereits als Jugendlicher geriet er mit dem Gesetz in Konflikt. Sein Vorstrafenregister ist lang: Darunter finden sich Körperverletzung, Sachbeschädigung und mehrfacher schwerer Diebstahl. Im Jahr 2016 wurde er wegen Volksverhetzung verurteilt. "Der Holocaust ist ein ,Fantasy-Konstrukt’", hatte er bei Facebook geschrieben. Bei der Bürgermeisterwahl in Nußloch im Dezember 2017 erhielt er übrigens 53 von 4574 gültigen Stimmen.