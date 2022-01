Von Philipp Neumayr

Heidelberg. In einem Tutorium für Erstsemester der Biowissenschaften erschoss ein 18-jähriger Student der Fakultät am Montag eine Kommilitonin und verletzte drei Menschen – dann tötete er sich vor dem Gebäude selbst. Dekan Prof. Jochen Wittbrodt erklärt im RNZ-Gespräch, wie man den Studierenden jetzt helfen kann, und warum der Ort, an dem sich die Tat ereignete, keine Zukunft hat.

Herr Professor Wittbrodt, wie geht es Ihnen, Ihren Studierenden und Kollegen?

Prof. Jochen Wittbrodt. Foto: zg

Was am Montag passiert ist, hat uns in einen Schockzustandversetzt. Anfangs ging es noch mehr um das Funktionieren, aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr sickert das Geschehene ein, desto mehr merken wir, was aufzuarbeiten ist. So geht es den Studierenden, aber auch uns Dozentinnen und Dozenten. Wir werden an diesem Ereignis noch eine ganze Weile hart zu knabbern haben.

Was kann Ihre Fakultät aktuell für die Studierenden tun?

Wir bieten den Betroffenen und den Erstsemestern, aber auch allen anderen Studierenden an, gemeinsam über das Geschehene zu sprechen. Das passiert auch zu der Zeit, in der normalerweise Lehrveranstaltungen stattfinden würden. Zudem haben wir "Inseln der Ruhe" eingerichtet, die den Studierenden ab der kommenden Woche zur Verfügung stehen werden. Das sind kleine, schön eingerichtete Seminarräume, die Ruhe vermitteln. Studierende können sich hier miteinander über das Erlebte unterhalten, auch mit Seelsorgern und Psychologen.

Wie gehen die Dozentinnen und Dozentinnen mit der Situation um?

Das ist bei jedem unterschiedlich. Manche nehmen sofort Hilfe in Anspruch, manche nicht. Ich denke, was allen hilft, ist, darüber zu sprechen – sei es unter Kollegen oder mit professioneller Hilfe. Da gibt es viele Angebote, und das wird meines Wissens auch gut angenommen.

Die Biowissenschaften umfassen mehrere Studienprogramme, Zentren und Institute. An Ihrer Einführungsvorlesung nahmen 250 Studierende teil. War Ihnen der Täter bekannt?

Sein Gesicht und sein Name waren mir bekannt, aber ich hatte keinen persönlichen Bezug zu ihm. Er war allgemein nicht auffällig. Seine Noten waren eher im oberen Bereich, also nicht so, dass man annehmen konnte, er wird das Studium nicht schaffen. Natürlich stellt man sich die Frage, ob man etwas hätte bemerken können. Ich denke, in diesem Fall war es nicht möglich, jedenfalls nicht mit der Distanz, die am Anfang des Studiums zwischen Lehrenden und Studierenden noch besteht.

Der Hörsaal, in dem der Student schoss, ist seitdem gesperrt. Wie soll es mit dem Raum, wie soll es mit dem Gebäude weitergehen?

Die Wissenschaft in dem Gebäude läuft weiter, die Lehrveranstaltungen, die dort noch stattfinden sollten, wurden erst einmal verlegt. Bei dem Gebäude handelt es sich ja um eines der ältesten erhaltenen Lehrgebäude auf dem Campus. Es gibt schon lange Sanierungspläne dafür, auch der betroffene Hörsaal wird saniert werden müssen. In diesem Zusammenhang wird man sich überlegen können, was man daraus macht. Für uns ist klar, dass der Hörsaal in der bestehenden Form nicht mehr nutzbar sein wird.

Viele Studierende wünschen sich einen dauerhaften Trauerort. Wie stehen Sie dazu? Könnte oder sollte dieser Ort an Ihrer Fakultät angesiedelt sein?

Man wird gemeinsam mit den Studierenden und vielleicht auch mit psychologischen Experten entscheiden müssen, ob dieser Trauerort in einem Hörsaal sein wird, oder ob es ein anderer, ein stillerer Ort sein sollte, der auch mehr Ruhe zur Trauer bietet. Es gibt erste Gedanken, die auch innerhalb der Universität geteilt werden, aber aktuell lässt sich noch nichts Konkretes dazu sagen.

Wie geht das Leben für die Studierenden und Forschenden der Biowissenschaften jetzt weiter?

Die Gedenkveranstaltung am Montag setzt erst einmal einen Rahmen für die akute Trauerphase und schafft vielleicht auch einen gewissen Abschluss. Dann werden wir uns an den Händen fassen und gemeinsam vorangehen müssen, und ich denke, das wird auch passieren. Die Biowissenschaften sind eine der wissenschaftsstärksten Fakultäten in Heidelberg, wir haben hier herausragende Studierende, auf die wir stark bauen können. Es würde mir im Herzen wehtun, sollten wir es nicht schaffen, auch wieder in die Spur zu kommen – natürlich immer in Erinnerung an das Geschehene und in dem Bewusstsein, was wichtig ist: aufeinander zu achten.

Können Sie sich eine Rückkehr zum gewohnten Campusalltag angesichts der Tat vom Montag überhaupt vorstellen?

Sowohl bei meinen Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Studierenden sehe ich, dass das gemeinsame Interesse weiterzumachen da ist. Noch befinden wir uns im Funktionsmodus, ab nächster Woche müssen wir dann versuchen, einen Weg zu finden, wie wir in die Zukunft gehen. Das gilt nicht nur für die Biowissenschaften, sondern für die ganze Universität. Wir haben nach diesem schrecklichen Ereignis, aber auch nach der Corona-Zeit, die Chance, uns die Universität so zu bauen, wie wir sie uns wünschen.