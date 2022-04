Heidelberg. (RNZ) Die Sanierungsmaßnahmen der Stadt an der Alten Brücke über den Neckar gehen nach der Winterpause jetzt in die nächste Etappe. Sie betreffen vor allem die Pfeiler-Elemente unterhalb der Wasseroberfläche sowie vier der Balkone und werden voraussichtlich bis Oktober dieses Jahres dauern.

Am Montag, 4. April, beginnt die Sanierung von drei Pfeilern. Los geht es mit Pfeiler drei, gezählt von der Altstadtseite. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen: Ein Treppenturm wurde aufgebaut und dient als Baustellenzugang. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Pfeiler vier und fünf an der Reihe.

Die Pfeiler-Elemente müssen für die Sanierung trockengelegt werden. Eigens für diese Maßnahme wurde ein Schutzkasten aus Stahl in Hamm in Nordrhein-Westfalen konstruiert, der derzeit noch per Schiff über den Rhein und den Neckar nach Heidelberg transportiert wird. Die Montage des Schutzkastens an den Pfeiler wird durch Spezialtaucher begleitet werden. Die Arbeiten finden von Montag, 4. April, bis Freitag, 8. April, in der Nacht statt, um die Beeinträchtigungen der Schifffahrt auf ein Minimum zu reduzieren. Ist die Sanierung von Pfeiler drei abgeschlossen, wird der Schutzkasten abgebaut und an den nächsten Pfeiler versetzt.

Hintergrund der Maßnahmen ist, dass bei Bauwerksprüfungen Schäden unterhalb der Wasserlinie erkannt wurden. Im Zuge der regelmäßigen Hauptprüfung an der aus dem Jahr 1788 stammenden Alten Brücke wurden im August 2021 zudem bauliche Mängel an vier Balkonen festgestellt. Um jegliche Gefahr auszuschließen, hat die Stadt die Balkone gesperrt und will diese jetzt abstützen. Der zweite Balkon auf der Ostseite der Brücke wird bereits über Stahlrohre abgestützt. Die Abstützung der anderen Balkone wird im Zuge der Pfeiler-Sanierung sukzessiv umgesetzt.

Update: Freitag, 1. April 2022, 20.29 Uhr

Darum ist die Brücke eingerüstet

Heidleberg. (rnz) Ein Metallgerüst spannt sich derzeit über die Alte Brücke. Es dient als Arbeitsplattform für Sanierungsmaßnahmen. Wie die Stadt auf RNZ-Nachfrage mitteilte, wurden im vergangenen August bauliche Mängel an vier Balkonen festgestellt. Sicherheitshalber hat die Stadt die Balkone gesperrt, bis zu ihrer Sanierung müssen sie abgestützt werden.

Der zweite Balkon auf der Ostseite der Brücke wird nun über Stahlrohre gestützt, für deren Anbringung wurde die Plattform aufgebaut. Sie dient auch als Baustellenzugang für die Pfeilersanierung der Brücke, die im April fortgesetzt wird. Die restlichen Balkone werden im Zuge der Pfeilersanierung sukzessive saniert.