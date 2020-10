Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Warteliste ist lang: 27 neue Taxiunternehmer stehen in Heidelberg in den Startlöchern. Nur: Die Neuanwärter werden aller Voraussicht nach so schnell keine Taxigenehmigung für Heidelberg bekommen. So lautet jedenfalls die Empfehlung eines unabhängigen Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes in der Stadt. Das erstellte die Firma Tokom-Partner aus Rostock – die Ergebnisse präsentierte der Gutachter Burkhard Saß am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss. Das sind die wichtigsten Fakten im Überblick.

> Die Erhebung: Die Stadt beauftragte im Juli vergangenen Jahres die Tokom-Partner GmbH mit der Erstellung eines Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes. Das Ziel: herausfinden, wie sich das Gewerbe in den vergangenen Jahren entwickelt hat und sich zukünftig voraussichtlich entwickeln wird – und auf dieser Grundlage eine Empfehlung aussprechen, ob weitere Lizenzen für neue Taxiunternehmer vergeben werden sollten. Als Grundlage nutzte die Rostocker Firma verfügbare Daten aus den Jahren 2014 bis 2018, etwa Jahresabschlüsse der einzelnen Unternehmen. Zudem wurden Interviews geführt, an denen 122 Unternehmen teilnahmen. Dabei ging es zum einem um Beförderungsaufträge, die Taxidichte in der Stadt, die Ertrags- und Kostenlage der Taxibetriebe und die Anzahl und Ursachen der Geschäftsaufgaben.

> Die Zahlen: 132 Taxiunternehmen gibt es in Heidelberg, die insgesamt 162 Taxis einsetzen – also durchschnittlich 1,2 Taxis pro Unternehmen. Die Betriebe beschäftigen 205 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 104 in Vollzeit. Die Taxidichte in Heidelberg liegt bei einem Taxi je 990 Einwohner. Die Nachfrage nach Taxis stieg laut Saß in Heidelberg in den vergangenen Jahren kontinuierlich: Im Mittel gab es zwischen 2014 und 2018 pro Jahr und Taxi-Genehmigung in Heidelberg 3807 Aufträge – "das ist im Vergleich zu anderen Gutachten in anderen Städten überdurchschnittlich", so der Gutachter. Ginge man nur danach, sei das Gewerbe in der Stadt nicht akut bedroht. "Die Nachfrage ist aber nicht entscheidend für diese Beurteilung", meinte Saß.

> Die Bedrohung: Vielmehr stellte Gutachter Saß den Gewinn der Taxiunternehmen in den Mittelpunkt. Diese erwirtschafteten im Jahr zwischen 28.000 und 37.000 Euro – "das ist nicht ausreichend", so Saß. Denn: "Zur Vermeidung eines ruinösen, das örtliche Taxigewerbe in seiner Existenz und damit Funktionsfähigkeit bedrohenden Wettbewerbes sind Umsätze erforderlich, die neben der Aufrechterhaltung der grundlegenden Funktionen auch eine Anpassung an den Stand der technischen Entwicklung und an eine betriebliche und private Risikovorsorge ermöglichen", heißt es im Gutachten. Je Betrieb müsste jedes Unternehmen demnach durchschnittlich einen Gewinn in Höhe von rund 45.000 Euro im Jahr erzielen. 84 Prozent der Betriebe in Heidelberg erreichen dieses Ziel jedoch nicht. Zudem sei in Heidelberg besonders auffällig, dass 45 Prozent der Taxis, die im Einsatz sind, nicht ohne Mängel durch die KFZ-Hauptuntersuchung kämen. "Das ist ein extrem hoher Wert", erklärt der Gutachter – und ebenfalls ein Anzeichen für eine akute Gefährdung des Gewerbes.

> Das Fazit: Für Saß ergibt sich daraus, dass die Anzahl der Taxen in Heidelberg ausreicht und keine weiteren Genehmigungen erteilt werden sollten. Im Gegenteil: Geht es nach dem Gutachter, müsste die Anzahl von 162 Lizenzen auf 156 reduziert werden. Allerdings ist das nicht einfach, denn einmal vergebene Lizenzen können nicht einfach so entzogen werden. "Wenn Lizenzen zurückgegeben werden, vergeben Sie diese nicht gleich neu", empfiehlt Saß deshalb. Denn, auch das spielt eine Rolle: "Die Corona-Pandemie verschärft die Lage für Taxiunternehmen zusätzlich."

> Der Beschluss: Einstimmig beschlossen die Stadträte im Haupt- und Finanzausschuss schließlich noch einen Antrag der Grünen. Demnach sollen die Taxiangebote künftig in eine geplante städtische Mobilitäts-App, in kommunale Plattformen und in die Apps von RNV und VRN eingebunden werden. Außerdem soll ein Konzept ausgearbeitet werden, wie auch im Taxibereich E- und Wasserstoff-Mobilität gefördert werden kann. Und: Nach einem ersten Taxi für Rollstuhlfahrer, das im Januar seinen Betrieb aufnahm, soll ein weiteres hinzukommen.