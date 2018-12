Von Anica Edinger

Heidelberg. Barkeeper, Techniker, Azubis, studentische Aushilfen, die Geschäftsführung, Pressemenschen und natürlich die Sicherheitsleute: Die gesamte Belegschaft des Karlstorbahnhofs und der Halle 02 wurde vom Frauennotruf zum richtigen Umgang mit Betroffenen von sexuellen Übergriffen geschult. Denn beide Häuser machen mit bei der Aktion "Luisa ist hier". Was es damit auf sich hat, erklären Ingrid Wolschin vom Karlstorbahnhof und Felix Grädler von der Halle 02.

Verglichen mit vielen anderen Städten ist Heidelberg doch ein ziemlich behütetes Nest. Braucht man hier "Luisa"?

Wolschin: Klar braucht man das. Auch wenn es in Heidelberg nicht das Thema Nummer eins ist: Es gibt überall Typen, die durch die Bars stromern und Frauen anmachen. Und auch Männer können betroffen sein. Dieses Problem gibt es einfach in allen Gesellschaftsschichten.

Grädler: "Luisa ist hier" ist außerdem auch Präventivarbeit: Das Projekt ist erfolgreich, wenn es eben keine Meldungen gibt. Schließlich ist das Ziel, dass es in Clubs oder Bars gar keine sexuellen Übergriffe oder Belästigungen gibt.

Gab es bereits Betroffene, die nach "Luisa" gefragt haben?

Wolschin: Bei uns nicht.

Grädler: Auch mir wurde nichts gemeldet.

Wieso braucht man eigentlich ein Codewort, um einen sexuellen Übergriff zu melden?

Wolschin: Wenn es laut und eng ist im Club, ist es oft schwierig, zu kommunizieren. Bis der oder die Betroffene da seiner Freundin, seinem Freund oder eben dem Personal erklärt hat, was vorgefallen ist, kann ganz schön viel Zeit vergehen. Da ist es natürlich viel einfacher, an die Bar zu gehen und einfach zu sagen: "Luisa ist hier". Dann weiß jeder gleich, was gemeint ist - und kann entsprechend handeln.

Wie wird denn gehandelt?

Wolschin: Das Konzept ist am Wohl des oder der Betroffenen orientiert. Er oder sie wird nicht bedrängt, es wird nicht nachgebohrt oder gefordert, die ganze Geschichte zu erzählen. Die Person wird an einen sicheren, ruhigen Ort gebracht, dann wird gefragt, was sie braucht. Wir benachrichtigen zum Beispiel Freunde oder rufen bei Wunsch ein Taxi.

Grädler: Oder eben die Polizei.

Und wieso ausgerechnet Luisa?

Wolschin: Es gab wohl Studien, die belegt haben, dass das "i" im Namen besonders gut von anderen zu hören ist.

Ist die ganze Aktion auch eine Konsequenz aus der "MeToo"-Bewegung?

Wolschin: Natürlich hängt das auch mit der Debatte zusammen. Aber auch das Thema K.o.-Tropfen spielt schon seit einigen Jahren eine größere Rolle. Das haben wir als Clubverband "Eventkultur" in der Metropolregion schon länger auf dem Schirm. Da kam das "Luisa ist hier"-Konzept nun wie gerufen. Dadurch wird klar: Wir dulden keine Art sexueller Übergriffe im Haus.

Grädler: Die Aktion ist eine Art "Franchise": Viele haben es vom Frauen-Notruf Münster übernommen. Doch es müssen noch mehr aufspringen. Damit ganz klar ist: In den Clubs und Bars der Region ist kein Platz für sexuelle Belästigung. Wer das Konzept auch übernehmen will, kann sich gerne beim Clubverband melden.

Sie beide kandidieren als Gründungsmitglieder nicht mehr für den Vorsitz im Clubverband. Gibt es auch ohne Sie eine Zukunft von "Eventkultur"?

Grädler: Definitiv. Wir haben den Verband in den letzten Jahren mit Riesen-Projekten gut aufgestellt. Jetzt ist es Zeit für Veränderung und neue Perspektiven. Und ich kandidiere für den Bundesvorstand.

Wolschin: Es gibt auch einige Kandidaten, die Interesse haben. Aber auch wir werden den Verband weiterhin unterstützen.