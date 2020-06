Von Peter Wiest

Heidelberg. Wo und wann gibt es so etwas noch in der heutigen Zeit? Da kommt ein allenfalls regional bekannter Musiker nach einem Jahrzehnt Abstinenz auf die Idee, ein eigenes Album zu produzieren. Und das vollkommen alleine: Mit eigenen Songs; als Sänger sowieso; darüber hinaus jedoch auch noch als Multi-Instrumentalist, der die Musik komplett selbst einspielt. Herausgekommen ist dabei ein ganz erstaunliches Werk, das tatsächlich einen völlig eigenen Stil offenbart – und noch dazu geprägt ist von einem total eingängigen Sound: ungewöhnlich und absolut bemerkenswert.

Gelungen ist dies Achim Hofmeyer, der seit 1990 mit Unterbrechungen in Heidelberg lebt, mit "To Hell with Tradition", wie er sein gerade erschienenes Album genannt hat. Er habe damit "meine gescheiterte Ehe und die Erkenntnis, mir selbst unbedacht fremde Ziele zu eigen gemacht zu haben, verarbeitet", sagt er selbst dazu. Dabei ist das Ganze allerdings ein Aufbruch geworden nicht nur in persönliches, sondern auch in musikalisches Neuland, wie man es so zumindest in letzter Zeit selten zu hören bekommen hat.

In der Tat kann man da nur sagen: Zur Hölle mit der Tradition! Und stattdessen mitten hinein in diese eigenwillige Mischung aus teilweise fast überschäumender Melancholie, aber auch immer wieder treibender und pulsierender Melodik, wie sie aus fast jedem der insgesamt elf Songs herausklingt.

Prägend dabei und Hofmeyers Markenzeichen ist seine Stimme, die eine ganz eigene Klangfarbe hat: Irgendwo angesiedelt im Niemandsland zwischen rockig-klassischem Bariton und Tenor; eindringlich, emotional und selbst in den (wenigen) rockigen und rauchigen Passagen immer mit einem leicht traurigen Beiklang behaftet. Dieser spiegelt sich denn auch in den Texten oft wider – und die dahinter liegenden Instrumental-Passagen sind dem Ganzen geschickt angepasst.

Ob man das alles Indie-Rock nennen mag, wie es der Musiker selbst tut, oder ob es eine Genre-Melange ist aus Pop, Folk, Blues oder was auch immer: Das alles sind Begriffe, die letztlich zweitrangig sind. Mit "To Hell with Tradition" hat Achim Hofmeyer so oder so etwas ganz Eigenes geschaffen – und das gut zehn Jahre, nachdem sich die von ihm mit zwei Freunden 1999 in Heidelberg gegründete Band "Mellow" auflöste, die überwiegend in der hiesigen Region aufgetreten war.

Die zurückliegende Dekade musikalischer Abstinenz hat sich zweifelsohne gelohnt für den Musiker, der sein neues Album selbst etwas schwülstig als ein "auditives Äquivalent zu Zartbitterschokolade und schwerem trockenen Rotwein" bezeichnet. Eine Definition, die ebenso eigenwillig ist wie Hofmeyers erste Solo-Produktion selbst – dabei jedoch ziemlich genau den Reiz erklärt, der auch dieses Album ausmacht.

Info: "To Hell with Tradition" ist auf gängigen digitalen Plattformen zu hören wie Spotify, iTunes, Deezer oder Amazon Music. Zudem kann es als CD bestellt werden über Amazon oder Bandcamp. Weitere Infos auch unter www.tohellwithtradition.com.