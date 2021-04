Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat ein Urteil des Heidelberger Amtsgerichts kassiert – mit weitreichenden Folgen. Eine Amtsrichterin hatte im September einen 27-Jährigen zu einer Geldbuße von 600 Euro verurteilt, weil der Mann gegen die Corona-Verordnung verstoßen haben soll. Konkret ging es um zwei Treffen im April 2020: Zweimal soll sich der 27-Jährige damals mit mehr als einer weiteren Person im öffentlichen Raum aufgehalten haben. Doch das Amtsgericht habe den Abstand zwischen den Personen nicht ausreichend berücksichtigt, so die Karlsruher Richter. Ihre Entscheidung wirkt sich auf den gesamten Gerichtsbezirk aus, der ganz Baden umfasst.

Der Prozess im September 2020 war einer der ersten, bei denen das Amtsgericht die Corona-Verordnung und das Infektionsschutzgesetz anwenden musste. Der 27-jährige Beschuldigte hatte an einem Aprilnachmittag in der Emmertsgrundpassage mit zwei anderen Personen zusammengestanden, am frühen Abend desselben Tages an der nahen Aral-Tankstelle mit drei anderen. Dabei sei "die Kommunikation über das Mindestmaß der gebotenen Höflichkeit im Sinne eines ,Hallo, wie geht’s’" hinausgegangen, wie es in der Pressemitteilung des Oberlandesgerichts heißt. Ein Polizist hatte den Abstand zwischen den Personen einmal auf einen Meter, an der Tankstelle auf 1,5 Meter geschätzt.

In der damals gültigen Corona-Verordnung hieß es: "Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Haushalts gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten." Das Amtsgericht habe nun angenommen, ein nicht nur zufälliges Zusammentreffen mehrerer Personen sei bereits ein gemeinsamer "Aufenthalt". Doch das sehen die Karlsruher Richter anders: "Hinzukommen musste vielmehr eine Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen den Personen." Heute sei aber nicht mehr eindeutig festzustellen, wie groß der Abstand damals tatsächlich gewesen sei.

"Die Gerichte können jetzt nicht mehr sagen, das ist eine Ansammlung und da kommt es auf den Abstand nicht an", sagt Matthias Schiffer. Der Rechtsanwalt hatte den 27-Jährigen vertreten. Das gilt sowohl für Fälle, bei denen die damalige Corona-Verordnung galt, nach Einschätzung des Anwalts Constantin Schiffer – er hat einen Beschuldigten vertreten, der mit dem 27-Jährigen unterwegs war – aber auch für aktuelle Fälle. Zwar beziehe sich der Beschluss des Oberlandesgerichts auf die damals gültige Verordnung, "ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es heute anders gehandhabt wird", so Constantin Schiffer.

Das Oberlandesgericht hatte seine Entscheidung damit begründet, dass die Kontaktbeschränkungen nach dem Gesetzeszweck auszulegen seien. Hinter der Corona-Verordnung stehe das Infektionsschutzgesetz, das die Ausbreitung von Krankheiten verhindern soll. Um Infektionen über Tröpfcheninfektionen zu vermeiden, sei schon damals dem Abstandhalten eine "entscheidende Bedeutung" zugemessen worden, heißt es in der Pressemitteilung, "wobei ein Abstand von 1,5 Metern als ausreichend erachtet wurde". Diese Einschätzung gelte auch heute noch.