Von Holger Buchwald

Endlich geht es los. Mit der "Kurfürsten-Anlage Ost" wird das erste Teilprojekt des Mobilitätsnetzes aufs Gleis gesetzt. Die richtigen Bauarbeiten beginnen zwar erst am Montag. Doch bereits gestern, zum Spatenstich an der Haltestelle Stadtbücherei, waren alle Beteiligten bestens gelaunt. Auch wenn es erst einmal nur darum ging, für die Fotografen ein bisschen Dreck in die Luft zu werfen.

Bei fast 120 000 Arbeitsplätzen in der Stadt sei Heidelberg darauf angewiesen, den Verkehr so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten und möglichst viele Pendler für den Nahverkehr zu gewinnen, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Deshalb bezuschusse die Stadt schon jetzt den Nahverkehr mit jährlich 30 Millionen Euro. Beim Mobilitätsnetz gehe es nun darum, den innerstädtischen Verkehr auf den Hauptachsen wie der Kurfürsten-Anlage zu modernisieren und barrierefrei auszubauen. Gleichzeitig müssten aber auch neue Gebiete für den Schienenverkehr erschlossen werden. Im Mobilitätsnetz enthalten sind die Anbindung der Bahnstadt, der Umbau des nördlichen Bahnhofsvorplatzes, der Ausbau des Netzes in Richtung Eppelheim, aber auch die Straßenbahn ins Neuenheimer Feld. Besonders das letztgenannte Projekt liegt Würzner am Herzen. "Es ist gar nicht so einfach, den Verkehr dort abzuwickeln, ohne dass es zu chaotischen Verhältnissen kommt." Wenn alle Teilprojekte umgesetzt sind, erhoffen sich Stadt und Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) 10 000 zusätzliche Fahrgäste. Am Ende sollten 7000 Menschen auf den Nahverkehr umgestiegen sein.

Wie es künftig mit der Finanzierung solcher Programme weitergeht, ist indessen ungewiss. Darauf wies Gisela Splett, Staatssekretärin im baden-württembergischen Verkehrsministerium hin. Noch werden bis zu 80 Prozent der Kosten von Bund und Ländern übernommen. Doch das Förderprogramm läuft Ende 2019 aus. Bis dahin müssen also alle Teilprojekte des Mobilitätsnetzes fertiggestellt und abgerechnet sein. Schon jetzt wird die Zeit knapp. Für die Bahn ins Neuenheimer Feld rechnet Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der RNV, mit einer Bauzeit von zwei bis drei Jahren. Und noch gilt ja der vom Verwaltungsgerichtshof verhängte Baustopp, da die Uni gegen den Planfeststellungsbeschluss klagt. Sie will eine gerichtliche Entscheidung abwarten.

Wegen des "Problems mit der Klage" (Splett) geht es nun also nicht - wie ursprünglich gehofft - mit der Campus-Bahn, sondern mit dem viel kleineren Projekt in der Kurfürsten-Anlage los. Trotzdem freute sich Splett über ihren gestrigen Termin: "Was gibt es Schöneres für eine grüne Staatssekretärin als ein Spatenstich für ein Nahverkehrsprojekt?" Das Land habe als Kofinanzierung für das gesamte Mobilitätsnetz 30 Millionen Euro im Haushalt bereitgestellt. Das Geld fließt aber nur, wenn auch der Bund seinen Anteil übernimmt.

Zunächst einmal geht es in der Kurfürsten-Anlage nur um acht Millionen Euro. Baubürgermeister Bernd Stadel erklärte, was in dem 580 Meter langen Bereich zwischen Römerkreis und Adenauerplatz ab Montag geschieht. Alle Gleise werden erneuert, Busse und Bahnen erhalten eine gemeinsame Trasse in der Straßenmitte. Die Haltestelle Stadtbücherei wandert ein paar Meter in Richtung Osten, und die Haltestellen Poststraße und Adenauerplatz werden vor dem Einkaufszentrum Carré als "See-garten" zusammengelegt. Die Haltepunkte werden barrierefrei gestaltet. Aber auch für Autofahrer ergeben sich Verbesserungen: Wer von der Innenstadt kommt, kann künftig in Höhe der Kleinschmidtstraße in die Weststadt einbiegen. Zudem werden auf der Bergheimer Seite Rad- und Gehwege neu gemacht.

Bei 16 000 Ein- und Aussteigern täglich auf dieser Strecke sei es wichtig, dass die Kurfürsten-Anlage Ost endlich modernisiert werde, betonte in der Beek. Stadel bat die Autofahrer während der Bauarbeiten um Geduld: "Der begrenzte Platz in der Stadt lässt leider nur wenige Umleitungsmöglichkeiten zu."