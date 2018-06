Von Holger Buchwald

Gummibärchen mit dem Wirkstoff von Arzneimitteln oder Roboter, die viel besser als Menschen sehen und Objekte gleich welcher Größe erkennen können. Es sind solche innovativen Ideen, die im Heidelberger Technologiepark ausgebrütet werden. Nun gibt es für diesen die Chance auf eine Millionenförderung aus dem Europäischen Sozialfonds.

Eine Förderzusage liegt bereits vor, die konkrete Summe wird am 14. Juli beim baden-württembergischen Start-up-Gipfel auf der Landesmesse Stuttgart bekannt gegeben, wie Oberbürgermeister Eckart Würzner gestern mitteilte. Bis zu 2,1 Millionen Euro sind drin. Profitieren werden davon zwei Programme des Technologieparks aus den Bereichen Informationstechnologie und Lebenswissenschaften. "Up2B" konzentriert sich auf Start-up-Unternehmen mit Geschäftsmodellen aus dem Bereich Industrie 4.0 und solchen, die mit extrem großen Datenmengen (Big Data) operieren. Einer der Partner ist hier SAP, sodass die Existenzgründer Zugang zu einem weltweiten Netzwerk von Partnern, potenziellen Kunden und technischen Experten erhalten.

Auch der "Life Science Acclerator BW" ist dafür da, um junge Wissenschaftler mit cleveren Geschäftsideen bei der Firmengründung zu unterstützen, nur nicht im Bereich der Informationstechnologie, sondern auf dem Feld der Lebenswissenschaften. Die Unternehmer erhalten Räume an einem der fünf Standorte des Technologieparks, können dort Labore nutzen, werden aber auch im Umgang mit potenziellen Kunden und Sponsoren geschult. Mit der Finanzspritze aus dem Europäischen Sozialfonds wolle man diese Programme über drei weitere Jahre fördern, verrät Technologiepark-Geschäftsführer André Domin. Im Technologiepark stehen derzeit 80.000 Quadratmeter für Start-ups zur Verfügung, die alle belegt sind. Domin freut sich daher, dass die Stadt nun die Patton Barracks gekauft hat, um auf den 15 Hektar des ehemaligen US-Areals den Heidelberg Innovation Park zu errichten.

Bei Weitem nicht alle im Technologiepark ansässigen Firmen schaffen den Durchbruch. Laut Domin liegt die Erfolgsquote "in einem niedrigen zweistelligen Bereich". Eine der Firmen, die auf einem sehr guten Weg sind, um wissenschaftliche Entdeckungen auf den Markt zu bringen, heißt "Heidelberg Delivery Technologies". Robin Tremmel ist einer der Unternehmensgründer, mit seinen drei Partnern will er die Behandlung schwerer chronischer Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes revolutionieren. Die Patienten sind häufig auf Medikamente auf der Basis von Peptiden oder Proteinen angewiesen. Da diese aber schnell im Darm absorbiert werden, können sie bisher nur in Form von Spritzen verabreicht werden, was wiederum mit Schmerzen, Reizungen und einem Infektionsrisiko verbunden ist. Tremmel und seine Partner sind dabei, eine andere Darreichungsform zu entwickeln, die "in Konsistenz und Größe an Gummibärchen erinnert", so Tremmel. Die vier Jungunternehmer hätten dabei viel Unterstützung vom Technologiepark erhalten - sei es bei der Suche nach Kooperationspartnern oder der Präsentation des neuen Produkts.

Kurz vor dem Durchbruch steht auch "Heidelberg Vision Systems", dessen Erfindung "Lumiscan" es Robotern ermöglichen soll, mit Hilfe von 13 lichtfeldbasierten Sensoren flexibel Objekte zu vermessen und zu erkennen. Die Ausgründung aus dem Institut für Wissenschaftliches Rechnen der Universität ist bereits in Gesprächen mit großen Softwarefirmen und möglichen Kooperationspartnern.