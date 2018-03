Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Wenn irgendwann einmal alles saniert, repariert, wiederaufgebaut, abgestützt und ertüchtigt wurde, wenn also das Heidelberger Schloss sich tatsächlich einmal ohne Gerüst präsentieren sollte, dann hat das Land 100 Jahre Zeit, bis alles wieder von vorne beginnt. Denn in Intervallen von 100 Jahren fallen die großen Arbeiten an. Rund 25 Millionen Euro wurden in den letzten zehn Jahren in das "Flaggschiff" mit jährlich über eine Million Besuchern investiert - und es geht weiter.

Gerade sind die Bauarbeiter damit beschäftigt die Entwässerungsleitungen zu erneuern, als sie kürzlich eine mittelalterliche Straße vor dem Elisabethentor entdeckten (wir berichteten). Fündig wurden sie auch beim Bau im nördlichen Teil. Dort wurde in zwölf Metern Tiefe ein Gewölbe gefunden, das bislang aber noch nicht eingeordnet werden kann. Vermutlich ein ehemaliger Keller, vielleicht aber auch ein Vorbau. Aber das war nicht die einzige Neuigkeit, die Bernd Müller, Leitender Baudirektor von Vermögen und Bau Baden-Württemberg, bei einem Schloss-Rundgang zu verkünden hatte.

Von den 17 Baustellen rund um das Schloss bekommen die Besucher aber nur einiges mit. Vier Millionen Euro werden in diesem Jahr ausgegeben. Ein Gutteil dafür für die Sattelkammer. Der Schweizer Architekt Max Dudler, der schon für den Bau des Besucherzentrums verantwortlich zeichnete, kommt auch in dem historischen Gemäuer zum Zuge, "damit der Eingangsbereich aus einem Guss ist", sagt Müller. Und in dem zehn Meter hohen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert kommt er richtig ins Schwärmen, wenn er daran denkt, wie es zur Saison 2015 aussehen wird. Bis dahin nämlich soll hier ein Bistro eingerichtet werden, mit u-förmiger Theke im Inneren und Verkauf nach draußen, unter der Regie der Schlossgastronomie. Hier können sich dann die Gäste auf einer erweiterten gepflasterten Fläche vor der Sattelkammer niederlassen. Die schweren Holztüren, in den siebziger Jahren eingebaut, werden verschwinden, viel Licht kommt durch die hohen Fenster ins Innere. 1,5 Millionen Euro sind für den Umbau veranschlagt.

Etwa genau so viel wie für den "Dicken Turm". Vor zwei Jahren musste er gesperrt werden, weil das poröse Mauerwerk eine Gefahr für die Besucher darstellte. Bis Oktober muss er fertig sein, sollen im nächsten Jahr wieder die Schlossfestspiele stattfinden. Dass es hier relativ langsam vorangeht, ist den Fledermäusen geschuldet. Denn von Oktober bis April dürfen diese nicht gestört werden. Ein Stück weitergekommen ist man bei der Sanierung der insgesamt 1,5 Kilometer langen Stützmauern. Der erste Bauabschnitt ist fertig, in drei bis vier Jahren das gesamte Mauerwerk. Am Ende sind es dann vier Abschnitte, jeder verschlingt fünf Millionen Euro. Grünes Licht kam jetzt auch vom Finanzamt für die "Ertüchtigung" der Mauern unterhalb der Scheffelterrasse. Hier ist der Durchgang in die Altstadt noch gesperrt. Der Gang durch das Karmeliterwäldchen wäre zu gefährlich.

Auf dem Glockenturm kann jetzt wieder die Fahne gehisst werden. Das obere Achteck ist komplett, jetzt kommt der untere runde Teil dran. In diesem Jahr soll noch das Gerüst weichen. Damit ist aber noch kein Ende der Bauarbeiten in Sicht. Die große Grotte am "Vater Rhein" will auch noch wachgeküsst werden, und auch die Balustraden sind fällig. Letztes Jahr wurde übrigens eine Bestandsaufnahme aller noch anfallenden Arbeiten gemacht. Die wird zurzeit noch ausgewertet. Da nehmen sich vermutlich die Kosten für die neuen Hinweisschilder, die demnächst aufgestellt werden, geradezu wie "Peanuts" aus.