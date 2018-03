Gestern Nachmittag protestierten 100 Heidelbergerinnen tanzend in der Altstadt gegen Gewalt an Frauen. Foto: Hentschel

Von Daniela Biehl

Heidelberg. Über den Erdball verteilt kamen gestern Menschen zusammen, um gemeinsam tanzend ein Zeichen zu setzen: gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Auch in Heidelberg zog es rund 100 Frauen trotz kalter Temperaturen auf die Straßen. "One Billion Rising" heißt die Aktion, die die Erde zum Beben bringen will. Weltweit werde jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens vergewaltigt oder geschlagen - das seien eine Milliarde Frauen, heißt es im Aufruf der amerikanischen Initiatorin Eve Ensler.

Für jede dieser Frauen soll am Valentinstag eine tanzen. "Der Tanz gibt ihnen die Möglichkeit, mit positiver Energie und viel Kraft etwas zu bewirken", betont Jana Stahl, die die Heidelberger Tanzdemo im Auftrag der Frauenverbände organisierte. "Vielleicht trauen sich dann auch mehr Frauen in die Öffentlichkeit zu treten, wenn sie sehen, dass hier etwas für sie getan wird."

Eingeläutet wurde die Tanzdemo von beständigen Trommelschlägen der Macumba Bloco Afro, die mit eingängigen Rhythmen die Frauen am Universitätsplatz in Bewegung versetzte. Zu ihnen gehörte auch Renate Saeger, die sich der Demo ganz bewusst angeschlossen hatte. "Ich war letztes Jahr schon hier und mag die Kombination aus Tanz und Demo."

Während Renate Kraus vom Frauennotruf eine Unterschriftenliste auslegte, mit dem Ziel, den Vergewaltigungsparagrafen zu reformieren, betonte Jagoda Marinic vom Interkulturellen Zentrum in Gründung, dass so eine Demo vor allem eines zeige: "Frauen sind in sich vielfältig, und sie stehen auch füreinander auf."

Es war ein friedlicher Protest, kein wütender - und der sollte den unterdrückten Frauen zeigen, dass sie nicht alleine sind, wenn sie sich zur Wehr setzen.