Angekommen in Heidelberg: In den letzten vier Tagen kamen gut 1000 Asylbewerber, darunter viele Familien, ins neue Winternotquartier im Patrick Henry Village. Dort wurden sie in ehemalige Mannschaftsunterkünfte einquartiert. Alle Fotos: Rothe

Angekommen in Heidelberg: In den letzten vier Tagen kamen gut 1000 Asylbewerber, darunter viele Familien, ins neue Winternotquartier im Patrick Henry Village. Dort wurden sie in ehemalige Mannschaftsunterkünfte einquartiert. Alle Fotos: Rothe

Angekommen in Heidelberg: In den letzten vier Tagen kamen gut 1000 Asylbewerber, darunter viele Familien, ins neue Winternotquartier im Patrick Henry Village. Dort wurden sie in ehemalige Mannschaftsunterkünfte einquartiert. Alle Fotos: Rothe

Von Micha Hörnle

Zwar hat man in Heidelberg schon Routine mit Flüchtlingsnotunterkünften, doch seit Freitag geht es hektisch zu im Patrick Henry Village: Ständig kommen Busse aus der völlig überlasteten Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe an, allein gestern vier: Am Morgen standen 550 Leute vor den LEA-Toren, ein Gutteil davon kam sofort nach Heidelberg. Hier werden erst mal die Personalien aufgenommen, die Bewohner bekommen einen vorläufigen Ausweis.

Die Mitarbeiter der Betreiberfirma European Homecare (EHC) reden mit Händen und Füßen, es ist sichtlich ein Knochenjob, sich zu verständigen. Und noch längst ist nicht alles fertig, Handwerker eilen durch die Gebäude, Landschaftsgärtner schneiden die Bäume zurück - schließlich gilt hier deutsches Baurecht. Das verhindert auch immer noch, dass die Kinder auf den Spielplatz können: Der Turm der Rutsche ist zu nah an der Überlandleitung - jetzt soll der möglichst schnell versetzt werden.

Hintergrund Hintergrund Im Patrick Henry Village entstand in den letzten vier Wochen ein Winternotquartier, eine Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe, mit Platz für 2000 Personen. Hier bleiben die Flüchtlinge wenige Wochen, bis sie ihren Asylantrag gestellt haben; danach werden sie auf die Kommunen im Land verteilt. Solange bekommen sie nur Unterkunft und Verpflegung, manche verdienen [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Im Patrick Henry Village entstand in den letzten vier Wochen ein Winternotquartier, eine Außenstelle der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Karlsruhe, mit Platz für 2000 Personen. Hier bleiben die Flüchtlinge wenige Wochen, bis sie ihren Asylantrag gestellt haben; danach werden sie auf die Kommunen im Land verteilt. Solange bekommen sie nur Unterkunft und Verpflegung, manche verdienen sich ein Zubrot mit Putzen und Fegen hinzu (Stundenlohn: 1,05 Euro). 20 Gebäude werden hergerichtet, 18 einstige Mannschaftsunterkünfte dienen als Schlafstätten, zwei für die Verwaltung. Einen zentralen Aufenthaltsraum gibt es noch nicht - gegessen wird auf den Zimmern -, erst in den nächsten Wochen wird der ehemalige "Burger King" als Teestube hergerichtet. Erst in gut sechs Wochen sind alle Häuser ans Wassernetz angeschlossen, solange muss sich ein Teil der Bewohner mit Dusch- und WC-Containern im Freien behelfen. Betrieben wird die Einrichtung von der Firma European Homecare (mit 30 Mitarbeitern vor Ort), die im Herbst schon für die Notunterkunft in den Patton Barracks zuständig war. Für Sicherheit sorgen ein eigener Wachdienst mit 15 Mitarbeitern und mindestens zwei Polizisten. hö

[-] Weniger anzeigen

In den letzten vier Tagen wurden hier in der alten US-Wohnsiedlung südlich von Eppelheim knapp 1000 Personen aufgenommen, im Moment sind es vor allem Kosovaren, berichtet die Leiterin des Winternotquartiers, Sonia Badis von EHC: "Ich schätze mal so um die 80 Prozent, aber auch einige aus Afrika - und bisher null Syrer." Diese Zusammensetzung ist rein zufällig, die Leute werden so nach Heidelberg gebracht, wie sie eben in Karlsruhe vor der Tür stehen. Die Kosovaren sprechen kaum Englisch, überraschend viele aber Deutsch ("Die waren wohl schon öfters hier"), bei den meisten Afrikanern sei eine Verständigung auf Englisch kein Problem.

Die Stimmung auf dem Gelände ist "erstaunlich locker, wirklich gelöst", beobachtete Christian Laumann von EHC. Seiner Kollegin Badis gefällt Patrick Henry Village viel besser als die Patton Barracks, in denen ab Mitte September zwei Monate lang ein Notquartier eingerichtet war: "Allein, dass wir hier Heizung und Wasser haben." Viele wollten arbeiten, um sich etwas abzulenken, die meisten würden gerne etwas von der Stadt sehen: "Das einzige Problem hier ist, dass alles zu weit weg vom Zentrum sei." Zwar fahre ein VRN-Bus über die Speyerer Straße, doch die meisten Flüchtlinge hätten kein Geld für eine Fahrkarte. Dann wird es wieder hektisch, ein neuer Bus aus Karlsruhe ist auf dem Weg: Laumann ordnet die großen Stapel mit der Hausordnung in sechs Sprachen, Badis klemmt sich ans Telefon, ein Dritter macht die Beutel mit den Hygieneartikeln und dem Bettzeug fertig.

Gerade eben erst wurde der letzte Transport registriert, die meisten gehen jetzt erst einmal zum "Essenfassen" in das alte Offizierskasino: Die prächtigen Kronleuchter haben noch keinen Strom, aber irgendwie brennen doch die elektrischen Kerzen an einem Tannenbaum, der etwas verloren in dem riesigen Saal steht: Hier ist das Reich von Uwe Zentsch, der in Eppelheim eine Großküche betreibt: Er hat Erfahrung, wie man viele Menschen versorgt, vor 25 Jahren verköstigte er die vielen DDR-Übersiedler in der Region. Im Kasino gibt es das warme Mittagessen (gestern Cannelloni mit Rinderhack oder Käsenudeln), das Abendessen gibt es fertig in der Tüte dazu: zwei Brötchen, Butter, Geflügeljagdwurst, Wasser, ein Stück Kuchen, ein Joghurt und ein Apfel.

"Unser größtes Problem war es, Lieferanten über die Feiertage zu finden", sagt Zentsch, er braucht bis zum 31. Dezember 40.000 Beutel Milch und 80.000 Wasserflaschen. Und weil es Zentsch erstens sehr genau nimmt und zweitens es seit ein paar Tagen EU-Recht ist, hängen die Inhaltsstoffe des Essens, sogar der Geflügeljagdwurst, auf Deutsch und auf Englisch an den Wänden aus. Zentsch grinst: "Bald haben wir es auch auf Arabisch."