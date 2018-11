Von Frank Thomas Lang und Petra Schaffrodt

Heidelberg. Das Heidelberger Schloss ist heute eine der beliebtesten Touristenattraktionen in Deutschland. In früheren Zeiten zog es auch berühmte (und gekrönte) Häupter in die romantische Ruine - etwa Kaiserin Elisabeth von Österreich. Für sie war das Schloss ein Zufluchtsort. Von 1883 bis 1890 weilte die legendäre "Sisi" vier Mal in Heidelberg, stets im April. In der romantischen Schlossruine und der Natur des Neckartales fand sie den Abstand zur strengen Etikette des Hofes. Immer mit dabei: ihre jüngste Tochter Marie Valerie. Das Mädchen hielt die Heidelberger Erlebnisse in ihrem Tagebuch fest. Es ist voller eindrücklicher Beschreibungen der Stimmung an diesem für die Kaiserin magischen Ort - glückliche Zeiten in einem tragischen Leben.

Hintergrund Elisabeth Amalia Eugenie wurde am 24. Dezember 1837 als zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern (1808 - 1888) und Prinzessin Ludovika Wilhelmine (1808 - 1892) geboren. Sie wuchs im Herzog-Max-Palais in München und in den Sommermonaten im Schloss Possenhofen am Starnberger See auf. 1853 verlobte sich Kaiser Franz Joseph von Österreich (1830-1916) mit ihr und zog [+] Lesen Sie mehr Elisabeth Amalia Eugenie wurde am 24. Dezember 1837 als zweite Tochter des Herzogs Max Joseph in Bayern (1808 - 1888) und Prinzessin Ludovika Wilhelmine (1808 - 1892) geboren. Sie wuchs im Herzog-Max-Palais in München und in den Sommermonaten im Schloss Possenhofen am Starnberger See auf. 1853 verlobte sich Kaiser Franz Joseph von Österreich (1830-1916) mit ihr und zog damit die 16-jährige Elisabeth ihrer älteren Schwester Helene vor. Ein knappes Jahr nach ihrer Hochzeit gebar die junge Kaiserin ihre erste Tochter, die bereits mit zwei Jahren bei einer Reise durch Ungarn verstarb. Dieser Schicksalsschlag war der erste in einer Reihe von vielen. Das Leben am Hofe mit all seinen Etiketten war "Sisi" stets unangenehm. Ihre vielen Reisen, die oftmals einer Empfehlung zur Kur folgten, nutzte sie zum Ausbruch aus dem Hofleben. Mehrmals führten diese sie auch nach Heidelberg, wo sie zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Valerie stets im Schlosshotel logierte und von dort aus die Gegend erkundete. Die unbeschwerten Reisen endeten für sie nach dem Selbstmord ihres Sohnes Rudolf 1889, und sie kehrte nur noch einmal, im Jahr 1890, nach Heidelberg zurück. Am 10. September 1898 wurde sie in Genf von einem italienischen Anarchisten ermordet. RNZ

Ein Kuraufenthalt mit ihrer Tochter in Baden-Baden führt Kaiserin Elisabeth im Frühjahr 1883 zum ersten Mal nach Heidelberg. Am 2. April besucht "Sisi" mit ihrer Reisegesellschaft die Stadt und das Schloss. Vieles von diesen Reisen ist in Marie Valeries Tagebüchern dokumentiert. Das junge Mädchen beschreibt voller Begeisterung die erste Begegnung mit dem Schloss, das damals noch, besonders romantisch, von Bäumen und Kletterpflanzen halb verborgen, aus dem Grün des steilen Neckartals wuchs. Während die anderen Reisebegleiter bedauern, dass die Burg nur noch als Ruine erhalten sei, schreibt Valerie: "Ich bin sehr froh darüber, denn diese guterhaltenen Ruinen sind doch tausendmal interessanter als ein noch ganz stehendes Schloß, das keine Gedanken an eine Erinnerung erwecken kann." Die Kaiserin ist nach ihrem Rundgang im Schloss ebenfalls entzückt und wünscht sich nach dem Tagesausflug, bald wieder in die Stadt am Neckar zurückzukehren.

Die Atmosphäre mit der wild wuchernden Natur in der Ruine faszinierte Kaiserin Elisabeth und ihre Tochter so sehr, dass sie schon ein Jahr später zurückkamen: Die hohen Herrschaften mieten sich gleich fast den gesamten April im Schlosshotel ein. Ausgiebig erkunden die beiden "das alte epheuumrankte Schloß" und auch den Odenwald. In vollen Zügen genießen Mutter und Tochter die Befreiung vom höfischen Protokoll und das ungestörte Leben. Marie Valerie schwärmt in ihrem Tagebuch: "Es ist ja so schön hier, so himmlisch schön …" Die Kaiserin und ihre Tochter reisen erst ab, als Elisabeths Ischias-Leiden so unerträglich wird, dass sie sich in Amsterdam behandeln lassen muss.

Wehmut beim letzten Besuch

1890 ist sie zum letzten Mal in Heidelberg. Fünf Tage wohnt die Kaiserin zusammen mit der Tochter und deren Verlobten Erzherzog Franz Salvator im Hotel am Schloss. Sie besuchen ihre Lieblingsplätze und schauen auf den Neckar hinab. Die Traurigkeit dabei wird besonders durch Valeries Worte deutlich: "Wir sagten uns mit Wehmut, dass wir dieses unvergleichliche und liebgewordene Bild vielleicht nie mehr zusammen schauen werden."

Marie Valerie beschreibt viele Schlosserlebnisse in Heidelberg: "Wir krochen in jeden Schlupfwinkel und stiegen auf jeden Turm, auf jeden Erker, auch auf schwindlige Stellen, denn wenn mich Franz festhält, ist nichts zu fürchten, und bewunderten von Neuem die Schönheit des einzigen Baues, der seinesgleichen auf der Welt nicht hat, besonders, wenn der Frühling sein schimmernd Brautgewand um die Hügel, um die alte Stadt gewoben hat und aus allen Rissen und Fugen des roten Sandsteinbaus duftender Flieder und Goldlack blüht. Nachdem wir jeden Stein besehen, jede Aussicht bewundert, jede Erinnerung aufgefrischt hatten, kehrten wir müde und staubig ins Hotel zurück und warteten, ob sich der Mond wohl entschließen werde, das Gewölk, welches den ganzen Tag den Himmel bedeckt hatte, zu durchbrechen. Endlich glänzte ein heller Silberschein über dem Gaisberg, und so gingen wir wieder zu dritt hinab und warteten auf einer Bank des Schloßgartens, bis die voll Kugel hell am Himmel stand und ihr mildes Licht über die mächtigen, epheuumrankten Mauern ergoß, - da gingen wir in den Schloßhof und auf die Terrasse und ließen den Silberschein durch die ausgebrannten Fenster des Otto-Heinrichsbaues hell auf uns strahlen. Schimmernd spiegelte er sich auf den Butzenscheiben des Mitteltraktes und geisterhaft sahen die tiefen Schatten aus und die schlanken Gestalten der Statuen, die sich auf den dachlosen Mauern erheben. Erst um 10 Uhr gingen wir heim."

Benutzte Sisi die Bergbahn?

Schon Ende des 19. Jahrhunderts, als der Tourismus noch in den Kinderschuhen steckte, war Heidelberg mit seiner malerischen Schlossruine ein begehrtes Reiseziel, aber der Weg hinauf aufs Schloss war beschwerlich. Durch den Bau der Bergbahn konnten die Gäste ihr Ziel mühelos erreichen. Am 30. März 1890 eröffnet die untere Sektion der Bahn, mit Stopps am Schloss und der Molkenkur. Auch Kaiserin Sisi verbrachte einige Tage in Heidelberg - und es wird gemunkelt, dass sie höchstselbst in der Bergbahn gesichtet wurde.

Info: Die Gästeführer haben eine Sonderführung zu den Besuchen von "Sisi" in Heidelberg konzipiert, die ab der kommenden Saison fest ins Programm genommen wird. Gruppen können die Führung aber jetzt schon buchen. Weitere Informationen gibt es im Service-Center des Schlosses unter Telefon 06221/65-8880 oder per E-Mail an service@schloss-heidelberg.com.