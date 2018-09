Von Steffen Blatt

Stückweise - und weiterhin viel früher als gedacht - geben die Amerikaner ihre Flächen in Heidelberg zurück an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Nach Mark Twain Village und den Campbell Barracks in der Südstadt, dem Hospital-Gelände in Rohrbach-Süd und den Patton Barracks zwischen Speyerer Straße und Kirchheimer Weg hat die US-Armee nun ein weiteres Areal endgültig geräumt: das Patrick Henry Village (PHV) an der A 5 nahe der Grenze zu Eppelheim.

Wie die Bima gestern mitteilte, hat die offizielle Übergabe bereits am 2. Juni stattgefunden. PHV ist mit 97,2 Hektar die mit Abstand größte ehemalige Fläche der US-Armee in Heidelberg. Sie liegt auf Kirchheimer Gemarkung und hat in etwa die Größe der Altstadt. Die Amerikaner gründeten PHV in den Jahren 1952 bis 1955 als Wohnsiedlung mit allen wichtigen Einrichtungen wie Geschäften, Kirche, Krankenhaus, Schule, Bibliothek, Kino oder Sportanlagen. Rund 8000 Menschen lebten in der Siedlung, die meisten davon in zwei- und dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern. Dazu kommen einige Doppel- und Einfamilienhäuser.

Zur Nachnutzung (Konversion) gibt es bisher noch keine Ideen. Stadt und Bima werden beim PHV zunächst so vorgehen wie bei den anderen Konversionsflächen. Zunächst stellt die Bundesanstalt ihre Untersuchungen zu Gebäudesubstanz, Infrastruktur oder Bodenbeschaffenheit an, dann folgt die Stadt mit ihren Projektplanern. "Wir brauchen etwa vier Wochen Vorbereitung, dann gehen wir rein", sagte ein Bima-Sprecher gestern der RNZ. Am Ende müssen sich beide Parteien auf einen Kaufpreis einigen, denn die Stadt will zunächst alle Konversionsflächen kaufen, um sie dann an Investoren und Entwickler weiterzugeben.

Bei der Planung der Nachnutzung werden auch wieder die Bürger beteiligt. Wie das genau ablaufen soll, steht aber noch nicht fest. "Für uns haben die innerstädtischen Flächen erst einmal Priorität", sagte Stadtsprecher Timm Herre. Für die Südstadt gibt es bereits einen Masterplan, bis zu den Sommerferien wollen sich Stadt und Bima über den Kaufpreis einigen.

Beim Hospital wurde schon zwei Mal mit den Bürgern diskutiert. Über die Patton Barracks wurde noch gar nicht gesprochen, dieses Areal ist als nächstes an der Reihe, dann erst wird man sich Gedanken über PHV machen.