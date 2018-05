Von Sara Wess

Tanzend zieht die Gruppe die Hauptstraße entlang, am Anatomiegarten bleibt sie stehen. "Break the chain" singen sie alle mit, zu Deutsch: "Zerschlagt die Ketten". Rund 200 Heidelberger Bürgerinnen und Bürgern demonstrierten am Sonntagnachmittag gegen Gewalt an Frauen.

Es sei unfassbar traurig, dass man im Jahr 2016 immer noch über dieses Thema sprechen müsse, erklärt Martina Weihrauch, Gleichstellungsbeauftragte am Universitätsklinikum. Aus diesem Grund riefen die Stadt, die Arbeitsgemeinschaft Heidelberger Frauenverbände und die Grünen zu einer Tanzdemonstration im Rahmen der Kampagne "One Billion Rising - Eine Milliarde erhebt sich" auf. "Gewalt an Frauen sollte viel mehr thematisiert werden", findet Rita (63), Teilnehmerin aus Sinsheim. "Wir müssen ein weltweites Zeichen setzen. Zwangsheiraten, Genitalverstümmelungen und sexuelle Übergriffe, da möchte ich nicht zusehen, sondern Solidarität zeigen. Denn dafür ist man nie zu alt."

Renate Kraus ist Vorsitzende des Frauennotrufs Heidelberg. "Es hätte schon lange vor Köln einen großen Aufschrei geben müssen, was das Thema Gewalt an Frauen angeht", findet die Erziehungswissenschaftlerin. "Die Universität in Bochum hat eine europaweite Studie veröffentlicht, nach der jede siebte Studentin bereits sexuell genötigt, jede zehnte gestalkt und jede 30. vergewaltigt wurde." Aus diesem Grund wolle sie auch, dass das Thema mehr in die Öffentlichkeit gebracht werde. "Wir wollen klarmachen: Frauen lassen sich den öffentlichen Raum nicht nehmen, ebenso wenig wie ihre Bürgerrechte." Auf Plakaten steht: "Vergewaltiger verurteilen". Kraus erklärt: "Nur knapp ein Prozent aller Vergewaltiger wird überhaupt verurteilt. Wir fordern, dass die Lücken im Strafrecht geschlossen werden!"

Auf dem Weg zum Bismarckplatz schließen sich immer mehr Passanten der Gruppe an. Einer der Demonstranten ist Tobias Bankwitz, der bereits bei der letzten "One Billion Rising"-Demo in Heidelberg 2014 dabei war. "Eigentlich bin ich kein Demogänger. Aber hier ist es mir wichtig, als Mann mitzulaufen. Das Thema Frauenrechte muss mehr thematisiert werden", fordert er.

Diese Meinung teilte auch die Gründerin von "One Billion Rising": Im Jahr 2012 rief die New Yorker Feministin Eve Ensler die Kampagne ins Leben. Die "eine Milliarde" deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen weltweit Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt wird. Heute ist die Bewegung eine der größten Initiativen weltweit, die in bis zu 190 Ländern der Erde zu Kundgebungen aufruft.

Nach knapp einer Stunde endet die Demonstration am Bismarckplatz. Ein letztes Mal tanzen alle Demonstranten, danach löst sich die Menge auf. Renate Kraus ist zufrieden mit dem Ergebnis. "Es ist toll, dass so viele Leute da waren. Aber es ist noch ein langer Weg."