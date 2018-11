Von Thomas Seiler

"Die Kultur bestimmt schon seit rund 500 Jahren die Wolfsbrunnen-Idylle", weiß der rührige Vorsitzende des gleichnamigen Freundeskreises, Andreas Hauschild. Deshalb darf man sich bei freiem Eintritt vom heutigen Freitag bis Sonntag auf das erste "Musik- und Kulturfestival" freuen - und damit auf einen weiteren Höhepunkt innerhalb des ganzjährigen Programmes, das der Freundeskreis in Kooperation mit der Wolfsbrunnen GmbH und dem Restaurant "Wolfsbrunnen" dort umsetzt. Dabei steht wiederum das selbsterklärte Leitbild, die "Einheit von Natur und Kultur", im Vordergrund.

Das beginnt freitags ab 18.30 Uhr mit einer Vernissage der in der Pfaffengasse angesiedelten Galerie P13. "Hierbei treffen sowohl junge als auch etablierte Positionen der zeitgenössischen Kunst aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Objektkunst aufeinander", kündigt Hauschild an. Um 19.15 Uhr eröffnet der kulturpolitische Sprecher der Fraktion der Grünen im Landtag, Manfred Kern, schließlich das Festival, das auch auf der Förderliste der Baden-Württemberg-Stiftung steht. Danach bietet das Orchester "TonArt" jungen Komponierenden aus der Region die Gelegenheit zur Uraufführung ihrer eigenen Werke.

Ab 14 Uhr bevölkert samstags die Rauenberger Gruppe "Gönn Dir Bass" die Außenbühne und offeriert mit dem Sommerspektakel "Tipidabadu" eine Symbiose aus Kunst und Musik, also neben dem bunten Klangtreiben eine Live-Performance mit Malerei. Im Museumszimmer der Gaststätte startet um 15.30 Uhr die Heidelberger Autorin Sabine Arndt ihre Lesung zu ihrem im vergangenen Jahr erschienenen Schmöker "Heidelberg einfach spitze". Darin nennt sie 100 Gründe, weshalb man auf die Stadt stolz sein kann. Da der Veranstalter hier mit einem großen Andrang rechnet, wiederholt die Autorin am Sonntag um 14.30 Uhr diese Lesung. Allen Jugendlichen und Junggebliebenen unterbreitet die Mannheimer Truppe "ZIO & Royal Collective" ab 19 Uhr unterdessen heiße Reggae-Rhythmen und coole Hip-Hop-Beats, bevor verschiedene DJs ab 22 Uhr im Gewölbekeller die Klangwelt weiter aufmischen.

Der Sonntag startet um 11 Uhr mit einem Familiengottesdienst, den Julia Niemann aus der Schlierbacher Bergkirche leitet. Erfahrene Musiker der Jazz-Band "So What" vertiefen ab 12.30 Uhr mit gefühlvollen Balladen und Jazz-Klassikern den Genuss des Mittagsmahls und verkürzen die Zeit bis zum Auftritt der Tournee-Oper Mannheim um 14.30 Uhr. Mit der Kinder-Oper "Aida und der magische Zaubertrank" gestaltet das Ensemble dabei ein spannendes Abenteuer, in dem die Souffleuse Aida zusammen mit ihrem Kollegen alles daran setzt, ihr geliebtes Opernhaus zu retten. Zur selben Zeit wartet der im Stadtteil beheimatete Philosoph Wilhelm Reichert im Quellengarten auf Gäste, um mit ihnen über das "Kreative im Menschen" zu reflektieren.

Musik steht am Sonntag dann wieder ab 16.30 Uhr im Vordergrund, wenn die Heidelberger Modern Music School mit "Love, Peace and Music" ihre verschiedenen Bandprojekte vorstellt. Und getoppt wird das vielfältige Programm noch ab 19 Uhr, denn dann rockt das Urgestein der Musikszene in der Stadt, Freddy Wonder, zusammen mit seiner Band den Wolfsbrunnen - und gibt diesem einen ganz neuen Charakter.