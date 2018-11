Von Sebastian Riemer

Was muss das für die Pioniere von damals für eine Genugtuung sein. Da zelebriert das Kulturhaus Karlstorbahnhof am Freitag seinen 20. Geburtstag - und alle sind sie da. Quer durch die Fraktionen feiern die Stadträte mit. "1995 war das ja noch anders", kommentiert Manfred Metzner lächelnd. Mit Geschäftsführerin Ingrid Wolschin blickt der erste Vorsitzende des Beirats zu Beginn auf den steinigen Pfad zurück, den das Haus gegangen ist. "Damals waren wir ja hier aus der Sicht von Oberbürgermeister Zundel und vielen Konservativen eine linke Kaderzelle", so Metzner.

Es ist der Auftakt für einen Festabend, der zeigt, wie viel sich in zwei Jahrzehnten geändert hat. Seit langer Zeit, das beweisen die vielen Dankesworte in verschiedene Richtungen, wird der Karlstorbahnhof von einer breiten Mehrheit in Stadt und Gemeinderat getragen. Das zeigen auch die Elogen der Festredner auf das erste soziokulturelle Zentrum in Heidelberg. Reinhold Zundel habe ja sogar Recht behalten, meint Baden-Württembergs Wissenschafts- und Kunstministerin Theresia Bauer: "Dieser Ort beherbergt tatsächlich Systemveränderer." Mit dem, was dort ausprobiert und angedacht wurde und wird, habe der Karlstorbahnhof die Stadt verändert. "Dieses Haus ist eine Marke für Heidelberg, mit bundesweiter Ausstrahlung und sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus."

Warum dieses Kulturhaus am Rande der Altstadt so erfolgreich ist, erklärt vielleicht am treffendsten der Festredner des Abends, RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel: "Als ich vor 30 Jahren in diese Stadt kam, gab es den Schwimmbad-Club - sonst nichts", erinnert sich der Karlstorbahnhof-Fan der allerersten Stunde. Und dann, ab Mitte der 90er Jahre, spielten in Heidelberg plötzlich jene Bands, die sonst nur in Berlin auftraten - natürlich im Karlstorbahnhof. Das Kulturhaus sei äußerst trendy und immer am Puls der Zeit, bis heute. "Weil hier Menschen ein Programm gestalten, die für Kultur brennen", so Welzel. "Erst wer Unterhaltung mit Inhalten versieht, schafft Kultur." Das gelinge an diesem Ort seit zwanzig Jahren in beeindruckender Weise.

Bürgermeister Wolfgang Erichson sieht es in seiner Ansprache genauso: "Einen solchen Experimentierraum gab es damals in Heidelberg nicht." Der Karlstorbahnhof sei ständiger Impulsgeber für die Stadt, etwa als Geburtshaus für das Festival "Enjoy Jazz". Doch Erichson geht noch weiter: Nur wenn man sich an der Kultur reiben könne, habe sie wirklich etwas zu sagen. "Und für solch eine Kultur steht in Heidelberg nur der Karlstorbahnhof." Auch Erichson kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Schön zu sehen, wie aus so manchem Saulus ein Paulus wurde, der heute mitfeiert - Anwesende natürlich ausgenommen."

Zwischen den Reden zeigt der Karlstorbahnhof, warum er seit Jahren immer wieder für sein Programm ausgezeichnet wird. Klug und kurzweilig moderiert vom Leiter des TiKK-Theaters, Matthias Paul, präsentieren sich Künstler ganz verschiedener Genres: Ob die Musiker Mehmet Ungan und Muhettin Temel von der Orientalischen Musikakademie Mannheim, die beiden jungen Damen der Band Elda an Flügel und Gitarre oder der Rapper Muso - wer seine Kunst virtuos beherrscht, findet im Karlstorbahnhof seine Bühne. Besonders schön: die kleine Theatereinlage mit Matthias Paul und Kai Sauter vom Theater im Romanischen Keller. Mit Ernst Jandls "Die Humanisten" spielen sie Auszüge aus einem Konversationsstück zweier bornierter, reaktionärer, eitler Männer, die gerne so unbeugsam wären, wie ihre Verben. Ein Schelm, wer das als Kommentar auf die historischen Widerstände gegen den Karlstorbahnhof liest.

Die alten Kämpfe sind vorüber. Jeder hat verstanden, dass Heidelberg diese Institution hegen und pflegen sollte. Und so kann Ingrid Wolschin der RNZ am frühen Samstagmorgen glücklich in den Block diktieren: "Wir können dem Gemeinderat gar nicht genug danken, dass er uns für das Jubiläumsjahr einen Sonderzuschuss gewährt hat." Um die Zukunft des Kulturhauses muss also auch in Zukunft niemand bangen. Oder mit den Worten Wolfgang Erichsons: "Wir sind alle überzeugt, dass der Karlstorbahnhof Motor für die Entwicklung der Campbell Barracks und der Südstadt sein wird."

Wie das Haus dann heißt? "Natürlich ,Karlstorbahnhof’", ruft Ingrid Wolschin fast empört. Standorte mögen sich ändern, Qualität bleibt - das ist ihre Botschaft.