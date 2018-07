rie. Es tut sich was "Im Weiher": Die Arbeiten für die neue Flüchtlingsunterkunft in Handschuhsheim gehen zügig voran. Aktuell arbeiten Bauarbeiter an den Fundamenten. Und auch die Fertigbaumodule für die drei Häuser stehen schon bereit. Nach den Sommerferien, also im September, können dann 66 Menschen einziehen. In der neuen Unterkunft werden Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung leben - also bereits anerkannte oder geduldete Asylbewerber sowie Menschen im Asylverfahren, die schon mindestens zwei Jahre in der vorläufigen Unterbringung sind.

Unterdessen schreiten die Planungen in Rohrbach voran. Dort soll auf dem Grundstück des ehemaligen Sprachheilkindergartens (Kolbenzeil 7-9) eine Unterkunft für 80 Flüchtlinge entstehen. Die Pläne werden am heutigen Donnerstag um 18 Uhr in einer Sitzung des Bezirksbeirats Rohrbach in der Mensa der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH), Baden-Badener Straße 14, öffentlich vorgestellt.