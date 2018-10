Das Festgelände an der Römerstraße öffnet heute um 14 Uhr, am morgigen Samstag um 12 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Wer mit dem Auto kommt, kann am Messplatz parken, von dort fahren Shuttle-Busse, zu Fuß sind es etwa 400 Meter bis zum "Hintereingang". Foto: Blatt

Heidelberg. (ste) Das "Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest" auf den Campbell Barracks geht ab heute in sein zweites und letztes Wochenende. Am morgigen Samstag öffnet das Festgelände in der Südstadt schon um 12 Uhr - und dann hat die Stadt ein ganz besonderes Angebot: Von 12 bis 17 Uhr gibt es in der ehemaligen Kommandeursvilla ("Eddy-Haus") Informationen rund um die Nachnutzung der ehemaligen US-Flächen (Konversion) in Heidelberg. Zusätzlich werden von 12.45 bis 17 Uhr Führungen durch die Kommandantur angeboten - dort hatte der Befehlshaber der US-Streitkräfte in Europa seinen Sitz. Der Zugang erfolgt über das Festgelände. Im großen Zelt gibt es wieder ein abwechslungsreiches Programm: Heute spielt die AC/DC-Coverband "Dirty Deeds" (20 Uhr), am Samstag sorgen "Soulfish" für Stimmung (19 Uhr), am Sonntag gibt es Blasmusik und Cheerleader (11 Uhr), Square Dance (18 Uhr), Karaoke (20 Uhr) und um 22 Uhr das große Abschlussfeuerwerk.