Heidelberg-Kirchheim. (pop) Xavier Naidoos Riesenhit mit den Zeilen "Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg wird steinig und schwer" war eines von zwei Liedern, die der Gemischte Chor der Chorgemeinschaft Eintracht-Sängerbund (CES) voller Harmonie und wie immer bestens dirigiert von Armin Fink zum Auftakt des Jahresempfangs des Stadtteilvereins im Bürgerzentrum erklingen ließ. Aber wem galt diese wegweisende Prophezeiung? Womöglich sogar dem Gastgeber? Ganz und gar von der Hand zu weisen ist das nicht, denn dem Kirchheimer Stadtteilverein steht noch das bevor, was dessen Rohrbacher Pendant bereits jetzt zu schultern hat: die Festivitäten anlässlich der erstmaligen Erwähnung des Ortes im Lorscher Kodex vor 1250 Jahren.

In der Tat hat der Stadtteilverein Rohrbach dieses Jubiläum im kommenden Jahr hinter sich. Angesichts des damit verbundenen, die Grenzen des Ehrenamtes allem Augenschein nach entschieden überschreitenden Aufwandes dürfte das von allen, die sich in die Jubiläumsgestaltung und -durchführung einbrachten und noch einbringen, mit mehr als nur einem Seufzer der Erleichterung quittiert werden. Interessanterweise spielte das 2017 zu feiernde Jubiläum "1250 Jahre Kirchheim" beim Jahresempfang aber nur eine Nebenrolle. Und zwar dann, als der Vorsitzende Jörn Fuchs den Gästen erklärte, weshalb der Empfang stets an einem 29. Juni stattfindet: An eben diesem Datum im Jahre 767 wurde Kirchheim nämlich zum ersten Mal im Lorscher Kodex erwähnt.

Hätte der Jahresempfang am 22. Juli stattgefunden, hätte man sogar dem Jahrestags eines weiteren, den Stadtteil bis heute heftig umtreibenden Ereignis gedenken können. Nämlich des Auftrittes der damaligen baden-württembergischen Integrationsministerin Bilkay Öney an gleicher Stelle. "Vor etwas weniger als einem Jahr gab es Tohuwabohu hier in der Halle", blickte Fuchs nun auf diesen Abend zurück. Dieser Meinung scheint freilich nicht nur er zu sein, denn als der Name der Ex-Ministerin fiel, war mehr als nur ein "Buh"-Ruf zu vernehmen. Zugleich war die Zusammenkunft, die Schlagzeilen weit über Kirchheim hinaus machte, aber auch die Geburtsstunde der Initiative "Kirchheim sagt Ja".

Für diese machte nun Hans-Werner Büchsel die Bilanz auf, wobei er Kirchheim, dem Stadtteil, in dem er und seine Frau seit knapp 25 Jahren leben, ganz am Schluss ein Kompliment machte, wie man es auch nicht alle Tage hört. "Die Kirchheimer können schon sagen, wenn ihnen der Schuh drückt", brachte er seine persönliche Erkenntnis der Öney-Veranstaltung jetzt auf den Punkt. Und ja, die Kirchheimer könnten "auch mal laut und richtig schimpfen". Doch sei dies "nicht verbunden mit Fremdenfeindlichkeit, Ressentiments oder sogar Rassismus". Folglich habe er seiner Frau nach der Rückkehr von der Veranstaltung mitgeteilt: "Hier können wir wohnen bleiben!"

Dass kurz darauf die Sänger der CES den "Münchner Freiheit"-Evergreen "So lang man Träume noch leben kann" als Rausschmeißer anstimmten, passte irgendwie.