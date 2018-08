Von Daniela Biehl

Obwohl Nora Wohlfahrt vom Landesarchiv Baden-Württemberg beim Gang durch ihre Wanderausstellung "Heimerziehung in Baden-Württemberg von 1949 bis 1975" immer wieder Bilder zeigt, auf denen Kinder mit Spielzeug im Arm vor Wiegen und auf Betten sitzen, ist daran nichts echt. "Der Schein trügt", sagt die Historikerin, als sie die Ausstellung in der SRH-Fachschule für Sozialwesen eröffnet. Denn solche Bilder wurden nur dann gemacht, "wenn es etwas zu präsentieren gab." Von den brutalen Erziehungsmethoden der damaligen Zeit lassen sie nichts erahnen. Zeitzeugenberichte in der Ausstellung werden da schon deutlicher: "Wir hatten Angst davor, bestraft zu werden", wird Irmtraut A., ein ehemaliges Heimkind der 50er Jahre, zitiert. "Wir waren gut dressiert und reagierten bereits bei Blicken."

Irmtrauts Schicksal ist kein Einzelfall. "So ziemlich alle der etwa 800 000 Kinder, die in der Nachkriegszeit in Heimen aufwuchsen, haben Gewalt, manchmal auch sexuellen Missbrauch erlebt", sagt Wohlfahrt. Die Zahl ist eine deutschlandweite Schätzung, genaue Zahlen für Baden-Württemberg sind bislang nicht bekannt. Das liegt vor allem an der Aufarbeitung der Fälle, mit der man erst vor ein paar Jahren begonnen hat. Wohlfahrt ist die diejenige, die Akten durchwühlt und mit Betroffenen spricht. Und so gewährt ihre Ausstellung tiefe Einblicke in das Leben der ehemaligen Heimkinder, lässt an Dutzenden Wandtafeln praktisch alle zu Wort kommen: Jugendämter, Erzieher, Kinder. Rechtliche Hintergründe werden erläutert und Aktenauszüge offengelegt.

Die Heimeinweisungsgründe erscheinen dabei geradezu nichtig: Schulschwänzer oder Mädchen, die sich zu freizügig gaben. "Man muss wissen, wie groß die Grauzone war, dass manche Kinder zu Hause fast zu Tode geprügelt wurden", sagt die Historikerin. "Für sie war das Heim, zumindest im Kleinen, durchaus ein Schutz."

Und Grauzonen - das heißt für die Historikerin, auch einen Blick auf die Arbeitsbedingungen zu werfen. Auf Erzieher, die zwischen den zwischen Hierarchien "wie eingeklemmt waren" - die bei Androhungen von Gewalt und sexuellen Missbrauch etwa vom Heimleiter zu hören bekamen "entweder du oder die Kinder". Oder auf Erzieher in Säuglingsstationen, die alleine für zwölf Babys zuständig waren. "Das waren extrem harte Arbeitsbedingungen. Sadismus gab es auch", gesteht sie.

Es gibt nur eine Stellwand mit positiven Erinnerungen der Kinder; alle anderen zeigen ein dunkles Bild, etwa den dicht getakteten Tagesablauf ohne Privatsphäre: "Wenn ich einmal allein sein wollte, musste ich mich auf der Toilette einschließen", wird ein Junge zitiert. "Ich fragte, wann ich in die Schule dürfte. Das sei nicht so wichtig, war die Antwort, ich solle erst einmal arbeiten lernen", schreibt Heidelore R., Heimkind Mitte der 60er Jahre. Und arbeiten mussten eigentlich alle Kinder früh - auf dem Feld, in umliegenden Betrieben, "um die Heime finanziell am Laufen zu halten."

Dass eine solche Ausstellung jetzt in den Räumen der SRH-Fachschule für Sozialwesen gastiert, wo man Erzieher ausbildet, ist kein Zufall. Immerhin feiert die Schule ihr 40-jähriges Bestehen und will "historisches Bewusstsein schaffen", wie Schulleiter Stefan Gebhard sagt, "unsere Erzieher sollen wissen, wie viel Verantwortung sie tragen." Besucht werden kann die Ausstellung in der Bonhoefferstraße 15 noch bis zum 22. Juli - immer an Werktagen von 9 bis 16 Uhr.