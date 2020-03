Seit August 2019 lebt „Pilger Javi“ auf der Außentreppe der Heiliggeistkirche in der Altstadt. Diesen Platz will er erst räumen, wenn ihm eine eigene Wohnung angeboten wird. Foto: Philipp Rothe

Von Philipp Neumayr

Heielberg. Für die einen ist er einfach nur irgendein Paradiesvogel, für die anderen gehört er mittlerweile zu Heidelberg wie das Schloss oder die Alte Brücke. Die Rede ist von Herbert Böhm, besser bekannt als "Pilger Javi". Seit August lebt der 56-Jährige auf der Außentreppe der Heiliggeistkirche in Blickrichtung Steingasse. Jetzt soll Böhm seinen Platz jedoch aufgeben. Die Evangelische Kirche hat ihn aufgefordert, die Treppe dauerhaft zu räumen.

Böhm hat laut eigener Aussage Multiple Sklerose. Vor seiner Krankheit arbeitete er als Altenpfleger, bis er irgendwann genug hatte. Er pilgerte durch Europa, lebte in Málaga, versuchte sich als Straßenkünstler. Immer wieder kam er auch nach Heidelberg. Vor mehr als drei Jahren nahm er sich hier eine Wohnung, die er im Sommer letzten Jahres verlor. Kurze Zeit später richtete Javi sich mit all seinen Habseligkeiten vor der Heiliggeistkirche ein und schläft dort seitdem auf einem Feldbett.

Die evangelische Altstadtgemeinde hat dem 56-Jährigen gewissermaßen Asyl gegeben. Doch nun hat die Kirche offensichtlich genug. "Da die besagte Treppe im Besitz der Altstadtgemeinde ist, ist diese auch zuständig für die öffentliche Sicherheit (Brandschutz) in diesem Umfeld und die Aufrechterhaltung des ungestörten Geschäftsbetriebs der direkten Nachbarn", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Altstadtpfarrer Mirko Diepen. Bereits seit einiger Zeit beschwerten sich die umliegenden Nachbarn, Passanten und Geschäfte.

Vor allem dem Betreiber der Gaststätte Trattoria Toscana, schräg gegenüber der Treppe gelegen, ist Böhm ein Dorn im Auge. Im Sommer soll der Pilger Gäste auf der Terrasse belästigt haben, Rauschmittel geraucht und auf offenem Feuer gekocht haben. Zudem soll er sie aufdringlich um Geld gebeten und manchmal auch beschimpft haben. "Wir sind auch nur Menschen und haben versucht, ihm entgegenzukommen. Aber so ist der Mann für jeden ein Störfaktor", hieß es gestern aus der Trattoria.

Hinzu kommt, dass Böhm wohl ohnehin nicht mehr auf der Treppe leben müsste. Laut Altstadtpfarrer Diepen habe die Stadt dem Pilger übergangsweise eine ebenerdige Unterkunft zur Verfügung gestellt. Bestätigen kann die Stadt dies gegenüber der RNZ nicht. "Aus datenschutzrechtlichen Gründen können wir zu einzelnen Fällen keine detaillierten Auskünfte geben", erklärte ein Stadtsprecher auf Anfrage. Allgemein gelte aber: Die Stadt unterhalte Obdachlosenunterkünfte, in der sie auch Menschen mit Behinderungen einen adäquaten Platz anbieten könne.

"Ich habe kein Wohnungsangebot gehabt", sagt dagegen Böhm selbst. Man habe ihn in einem Container unterbringen wollen, ohne eigene sanitären Anlagen. "Die Krankheit schränkt meine Bewegung ein. Man kann mir nicht zumuten, dass ich logieren soll, wo ich nicht meine Ruhe habe." Er fühle sich als kranker Mensch im eigenen Land diskriminiert. Er wolle nur eine kleine Wohnung für sich – wenn möglich in der Altstadt. "Würde man mir das anbieten, wäre ich der Erste, der Ja sagt."

Bevor es dazu kommt, will Böhm weiter auf der Treppe bleiben. "Ich mache hier einen gewaltlosen Widerstand," sagt er. Der Ort ist für ihn mittlerweile mehr als nur ein temporäres Zuhause. Dass er diesen Ort nun verlassen soll, verstehe nicht nur er nicht. "Ich kenne viele Leute, die stehen zu mir, die sagen, das geht nicht."

Die Evangelische Kirche hat Böhm indes eine Frist besetzt. Bis heute, 12 Uhr, muss er die Treppe vollständig geräumt und dauerhaft verlassen haben. Nachdem der Pilger einer ersten Aufforderung nicht nachgekommen war und keinerlei Entgegenkommen gezeigt hatte, behalte man sich jetzt vor, dem 56-Jährigen ein Hausverbot auszusprechen. In einem Brief an den Pilger, der auch der RNZ vorliegt, heißt es abschließend: "Wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen und uns mit Gottes Segen eine einvernehmliche Lösung."