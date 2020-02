Von Thomas Seiler

Ziegelhausen. Was ein waschechter Straßennarr in Ziegelhausen ist, für den spielt die Witterung keine Rolle. Man läuft zur Hochform auf und trotzt kraft schmetternden Ahois sämtlichen Wolken und Windböen. Dazu lässt man – zumindest mental – den Asphalt in närrischem Glanz erstrahlen. Ein griffiges Rezept, das sich sofort auf zig tausende Zaungäste rechts und links des Narrenwurms mit Nachhaltigkeit übertrug, sodass "vunn der Stoobach" bis zum "Dorf" fast zwei Stunden lang fastnachtliche Glückseligkeit herrschte und sich bis weit in die Abendstunden hinein der "Ebertplatz" zu einem feucht-fröhlichen "After-Umzugs-Treff" entwickelte.

Das brachte Klaus Eppinger mit seiner Frau Angelika in fantasievoller Maskerade sofort auf den Punkt. Das Büttenass der Ziegelhäuser Karneval-Gesellschaft (ZKG) verwies immer wieder auf einem großen Schild auf "echte Ziegelhäuser Narren", die zeigen, dass "in Ziggele was los" ist. In der Tat: Über achtzig Gruppierungen gaben dem närrischen Zug ein Gepräge, von dem jeder schwärmte.

Darüber hinaus trug die bärenstarke Akustik zum Jubel bei: Da musizierten der ZKG-Fanfarenzug zusammen mit den "Hendsemer Herolden", dem Musikverein Frauenweiler und vielen Guggemusikern nicht nur aus der Region. Man trommelte derart intensiv, dass der letzte Fastnachtsmuffel hinter dem Ofen hervorkam. Zusätzlich schallten fast bei jeder Motivtruppe die gängigen Ohrwürmer über riesige Musikanlagen das Steinbachtal hinab.

Zu der überschäumenden Laune trugen wiederum mit "Hex Ahoi" die Ziegelhäuser Hexen bei. Im Schlepptau natürlich die vielen Narrenzünfte aus ganz Baden-Württemberg. Ob aus dem Schwäbisch-Alemannischen, aus Südbaden oder dem Bodenseeraum, sie alle brachten mit ihrer Trachtenvielfalt eine besondere Note in den Stadtteil, die ob der zum Teil bizarren Masken gar für stete Weinkrämpfe und oder für Verbrüderungsszenen sorgten.

Wem das nicht genügte, kein Problem: Die heimischen Vereine und Vereinigungen erwiesen sich als wahre Hingucker. So die grünen Trolle des "Petersdäler Bergvolks" mit "Waldhorn"-Wirtin Annette Jung an der Spitze, die Haribo-verwöhnten Mitglieder der "Liedertafel" oder die den Sparzwang anprangerten Fußballer der DJK/FC. Auf die neue Neckarbrücke mit den dazu notwendigen Überquerungsmethoden setzten die Handballdamen der TSG genauso wie die "Hutbrummer".

Die "Germanen" vom AC persiflierten das "Trainingslager 1920", während das ZYUZ rebellisch auftrat, die Volleyballer der TSG ihr kommendes Jubiläum anpriesen, die Spaßgesellschaft, die als "Rathaus-Ballerinas" herumwirbelten, die Tandemfahrer des MSC, die "Ladykracher" des heimischen Drachenbootteams sowie die "Ranzengarde" des Stadtteilvereins sich ganz dem 800-jährigen Geburtstag Ziegelhausens widmete.

Die ZKG brillierte, genauso wie die Kurpfälzer Trabanten, die Perkeo-Gesellschaft, der Heidelberger Carneval Club oder das HKK-Narrenschiff, ebenfalls der Musik-LKW mit "DJ Chanx" aus Neckargemünd und bei seiner Premiere das Riesenaufgebot des Karnevalvereins Leonberg Gesellschaft Engelberg mit Prinz Dieter I. von Winnental und Prinzessin Petra I. vom "flotten Reif" an der Spitze, die entzückt riefen, sie kämen nächstes Jahr wieder.

