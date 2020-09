Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Dieser Mann hatte schon immer viele Talente: Während seines Studiums in Heidelberg trat er als Zauberer auf und schrieb für die RNZ. Heute lebt der 53-Jährige in Berlin, ist Mediziner, Fernsehmoderator, Magazin-Macher, Buchautor und Gründer einer eigenen Stiftung. Wie er einst zur RNZ kam und warum er sich an seinen ersten Bericht über einen Ärztekongress besonders gern erinnert, erzählt er im Interview.

Herr von Hirschhausen, zum Warmwerden ein paar kurze Fragen vorab: Heidelberg oder Berlin?

Für politischen Einfluss Berlin, für die Lebensqualität Heidelberg.

Wissenschaft oder Journalismus?

Gerade das Coronavirus zeigt, dass Wissenschaft nur dann wirksam wird, wenn sie auch vermittelt wird.

Und das geht über Journalismus?

Genau, über guten Wissenschaftsjournalismus. Das gilt übrigens genauso für die Klimakrise.

Fernsehen oder Zeitung?

Ich liebe Print. Es ist für mich ein Genuss, eine gedruckte Zeitung zu lesen und das gönne ich mir, wenn auch nicht jeden Tag. Ich mag es, auf gedrucktem Papier zu denken, mit unterstreichen, mit ausreißen und so weiter (lacht). Aber ich bin da wohl auch ein bisschen Oldschool.

Regionalzeitung oder überregionale Zeitung?

Je mehr ich mich für meine Stiftung "Gesunde Erde – Gesunde Menschen" mit Klimafragen beschäftige, desto mehr Respekt habe ich vor den Aktivitäten in jeder einzelnen Kommune. Wie Hitzeinseln vermieden werden, ob Freiluftschneisen bleiben, ob man Pop-up-Radwege behält, die man in der Corona-Zeit eingeführt hat: Bei solchen Fragen liegt der größte Hebel im Lokalen und die Zeitungen haben da natürlich eine wichtige Bedeutung. Am Ende benötigen wir beides, Regionalzeitungen und überregionale Zeitungen, um die Transformation anzuschieben, die wir brauchen.

Sie selbst schrieben einst für die RNZ. Wie kam es dazu?

Ich kam Ende der 80er zur RNZ, indem ich ganz einfach in die Redaktion lief und mich vorstellte. Schreiben hat mich schon immer interessiert. Ich war bei der Schülerzeitung und machte Sommerakademien bei der Studienstiftung zum Thema "Kreatives Schreiben". Parallel zu meinem Studium arbeitete ich als Bühnenkünstler. Ich habe sogar Shows in der Fußgängerzone und auf dem Uniplatz gemacht und lernte so, wie man ein Publikum unterhält. Damals war ich mehr Zauberkünstler, aber das Spiel mit Sprache und der Psychologie des Menschen steckte da auch schon drin.

An was erinnern Sie sich aus dieser Zeit?

Für die RNZ habe ich meinen ersten Artikel als Medizinjournalist verfasst und muss heute noch schmunzeln, wenn ich ihn lese.

Sie meinen Ihren Bericht über die dritte "Heidelberger Angiologisch-Phlebologische Tagung" mit der Überschrift "Venenschwäche ist keine Bagatelle" vom 2. Juni 1989.

Genau. Ich wurde nach meiner Bewerbung bei der RNZ auf diesen Kongress geschickt, über den ich dann auch berichten durfte. Ich weiß noch sehr genau, dass ich ganz stolz war auf einen kreativen Vergleich zu den Krampfadern.

Das müssen Sie genauer erklären.

Es sind ja die sichtbaren Veränderungen der oberflächlichen Venen, die unter anderem entstehen, wenn die tieferen, verborgenen Venen sich verschließen. Ich überlegte, wie ich das dem geneigten RNZ-Leser veranschaulichen könnte. Ich schrieb: "Stellen Sie sich vor, der Tunnel unter dem Schloss wird gesperrt, was passiert dann? Sehr viel mehr Verkehr wird an der Uferstraße des Neckars entlang fließen. Und genau so ist das auch bei Ihren Beinen. Wenn die tiefen Venen zu sind, entwickeln sich Krampfadern, weil das Blut praktisch umgeleitet wird."

Ein wirklich kreativer Vergleich.

Ja, auf diese Metapher bin ich immer noch stolz. Doch sie wurde mir von dem damaligen Redakteur prompt gestrichen als "zu unwissenschaftlich". Das hat mich sehr gewurmt, doch ich fürchte, ich war meiner Zeit voraus. Damals war die Trennung von Wissenschaft und Unterhaltung noch sehr strikt. Heute ist das, was ich im Prinzip zu dieser Zeit gemacht habe, viel akzeptierter. Ich war sozusagen die Speerspitze der Bewegung (lacht).

Was hat sich zwischen damals und heute verändert?

Heute sind die Darstellungsformen viel freier als vor 30 Jahren, was leider auch mit einer Geringschätzung des guten Journalismus einhergeht. Weil jeder heute seinen eigenen Blog, YouTube-Kanal und Podcast machen kann, geht vielen das Gefühl verloren, was die Qualität der Recherche wert ist. Gleichzeitig hat aber auch die Arroganz der Journalisten nachgelassen, dass sie die alleinige Deutungshoheit haben. Mittlerweile gibt es einen Kampf um Aufmerksamkeit. Und auch die Themen haben sich geändert. Mich persönlich beschäftigen heute weniger die Krampfadern als die Klimakrise. Auch wenn Krampfadern immer noch eine Volkskrankheit sind.

Sie sind eines der bekanntesten deutschen Fernseh-Gesichter, Bestseller-Autor und Macher eines eigenen Magazins? Wäre diese Karriere ohne Ihre RNZ-Erfahrung möglich gewesen?

(lacht) Die Themen, die mich zur RNZ brachten, beschäftigen mich auf jeden Fall weiter. Ich schreibe für die Zeitschrift "Gehirn und Geist", die im Spektrum Verlag in Heidelberg erscheint. Ich bin im Austausch mit der Klaus-Tschira-Stiftung zu den Entwicklungen im Wissenschaftsjournalismus und neuen Formen der Vermittlung. Auch mit einem Besuch in der Klimaarena von Dietmar Hopp bin ich der Region und ihren vielen positiven Impulsgebern weiter verbunden. Und über die Deutsche Krebshilfe und das DKFZ (Deutsches Krebsforschungszentrum, Anm. d. Red.) versuche ich, das Thema Prävention voranzubringen, zum Beispiel die HPV-Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Viele wissen nicht, dass man gegen Krebs impfen kann. Das ist absurd, wenn man bedenkt, wie alle Welt nach einem Impfstoff gegen Covid-19 ruft – und wirksame Impfstoffe, die es bereits gibt, werden nicht verwendet. Vieles davon ist eine Frage der Kommunikation. Und das ist seit 30 Jahren meine Lebensaufgabe geworden. Wer weiß, ob das alles ohne meine Zeit bei der RNZ passiert wäre?

Wieso sind sie der RNZ eigentlich nicht erhalten geblieben?

Es hat sich nicht ergeben. Nach meinem Praktikum bin ich nach Berlin gegangen, wo ich für den "Tagesspiegel" geschrieben habe. Und danach ging es zum WDR, wo ich meine ersten Erfahrungen mit dem Fernsehen machte.

Möchten Sie dem Kollegen, der Ihren Artikel damals so scharf redigiert hat, zum Abschluss noch etwas sagen?

Danke für das Streichen der Tunnel-Passage damals. Das war auf jeden Fall der beste Ansporn, es immer wieder anders zu versuchen.