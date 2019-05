Von Denis Schnur

Heidelberg. Immer wieder entscheidet Artikel 16a des Grundgesetzes über Schicksale. Von vier Worten hängt ab, wer in Deutschland Asyl erhält, wer das Land verlassen muss: "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht".

Menschliche Schicksale waren es auch, die die Väter des Grundgesetzes dazu brachten, das Grundrecht auf Asyl in die Verfassung aufzunehmen: die der zahlreichen Flüchtlinge, die vor und während des Zweiten Weltkrieges aus Staaten wie Deutschland, Italien oder der Sowjetunion flüchteten - und in anderen Ländern häufig nicht willkommen waren. In großer Zahl zur Geltung kam der Artikel aber erst in den 90er Jahren, als viele Menschen vor den Konflikten im Balkan flüchteten. Und natürlich ab 2014, als unter anderem der Syrien-Krieg zu weltweiten Fluchtbewegungen führte.

Das Ankunftszentrum für Flüchtlinge des Landes wurde im Jahr 2014 auf der Konversionsfläche Patrick Henry Village (PHV) eingerichtet. Mittlerweile werden alle Flüchtlinge, die in Baden-Württemberg ankommen, zur Registrierung nach Heidelberg gebracht. Zu Beginn lief die Unterbringung der Asylsuchenden relativ chaotisch - zu Spitzenzeiten lebten hier mehr als 5000 Menschen gleichzeitig. Seitdem hat sich die Lage spürbar beruhigt: Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen und die Verfahren werden deutlich schneller abgeschlossen. Mittlerweile sind die Menschen durchschnittlich sechs bis acht Wochen im Zentrum. Sie werden registriert, medizinisch untersucht, stellen ihren Asylantrag und haben vor Ort ihre Anhörung bei der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Entsprechend sind deutlich weniger Menschen im Zentrum untergebracht: Aktuell sind es laut Regierungspräsidium 885. Knapp die Hälfte davon stammt aus drei Staaten: Nigeria (30 Prozent), der Türkei (9 Prozent) und Syrien (9 Prozent). Insgesamt wurden in den ersten vier Monaten 2019 rund 3400 Menschen in PHV registriert. (dns)

Heute ist die Lage deutlich übersichtlicher, aber noch immer entscheidet der Artikel - beziehungsweise seine Auslegung - jedes Jahr über das Schicksal von Tausenden Menschen. Menschen wie Keïta Thierno und Michael Momoh. Beide sind aus ihren afrikanischen Heimatländern geflohen und im Sommer 2018 in Heidelberg angekommen. In Patrick Henry Village haben beide ihren Antrag auf Asyl gestellt.

Rund drei Monate dauerte es, bis Michael Momoh eine Antwort darauf erhielt - und die gefiel ihm überhaupt nicht. In dem Brief, den er im Oktober 2018 bekam, stand, dass er, seine Frau und sein Sohn zurück nach Italien müssten. Denn nach dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem Land, in dem sie erstmals europäischen Boden betreten haben, ihren Asylantrag stellen.

Und bei der nigerianischen Familie war das Italien. Zwei Jahre blieb sie in dem südeuropäischen Land - eine Zeit, über die Momoh nicht sprechen will. "Wir mussten weg und hatten einige Gründe", sagt der 30-Jährige nur.

Gründe, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dann offenbar doch noch akzeptierte. Nach einem Einspruch kam im November die Nachricht: Die Familie darf in Deutschland ihren Asylantrag stellen. In diesem legte Momoh dar, warum er und seine Familie nicht in Nigeria bleiben konnten: "Sie wollten uns zwingen, zu einer traditionellen Religion zu konvertieren."

"Sie" - das seien unter anderem sein eigener Vater und viele weitere Menschen aus dem Heimatdorf. "Das ist ein Generationenkonflikt", erklärt der 30-Jährige. "In meiner Generation haben wir die Freiheit, unsere Religion selbst zu wählen." Er und seine Familie hätten das Christentum gewählt. Eine Wahl mit Folgen: "Ich habe mehrere Narben am Körper. Wenn du nicht zu ihnen gehörst, bist du ein Außenseiter."

Auch Keïta Thierno sah in Guinea keine Perspektive mehr. "Es gibt viele Probleme in meinem Land", sagt der 22-Jährige in gutem Deutsch. 2020 stünden Wahlen an und mit diesen komme wieder die Gewalt. Zwischen den Ethnien gebe es Konflikte, immer wieder komme es zu Ausschreitungen. Deshalb habe sich der Student 2018 auf den Weg nach Europa gemacht.

Die Grundrechte: Artikel 16a "Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." (Abs. 1)

So unterschiedlich ihr Hintergrund ist, so unterschiedlich dürfte es für Michael Momoh und Keïta Thierno auch weitergehen. Momoh hat mittlerweile einen positiven Bescheid bekommen: "Ich habe Asyl", sagt er. Jetzt warten er und seine Familie darauf, in eine baden-württembergische Kommune gebracht zu werden. "Da werde ich besser Deutsch lernen", hat sich der 30-Jährige vorgenommen. Weil es bei seiner schwangeren Frau medizinische Probleme gegeben habe, sei das bislang schwierig gewesen. "Aber jetzt geht es allen gut", sagt er erleichtert.

Nun plant die Familie ihr neues Leben in Deutschland: "Ich möchte bald eine Ausbildung zum Krankenpfleger machen." Und das neu geborene Baby werde mit der deutschen Sprache aufwachsen.

Thierno kann nicht so optimistisch in seine Zukunft schauen. "Ich habe letzte Woche einen Brief bekommen: Ich habe kein Asyl", erklärt er langsam. Warum, wisse er nicht genau. Sein Anwalt habe Widerspruch eingelegt. "Jetzt muss ich warten."

Bis dahin will er weiter Deutsch lernen, denn die Hoffnung hat er trotzdem noch nicht aufgegeben. "Wenn ich hier leben möchte, ist es obligatorisch, die Sprache zu sprechen", sagt er. Eine Lern-App helfe ihm dabei, denn der Unterricht in PHV sei mittlerweile zu leicht für ihn.

Ob es überhaupt eine Chance gibt, dass er hier bleiben kann, weiß er nicht. Und auch nicht, was er tut, sollte er Deutschland verlassen müssen. "Ich kann nicht zurück nach Guinea. Das ist keine Option." Sein Schicksal hängt an Artikel 16a.