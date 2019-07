Von Birgit Sommer

Heidelberg. Als "Apollo 11" seine 22 Kilogramm Mondgestein zur Erde brachte, landeten 40 Gramm davon in Heidelberg. Am Max-Planck-Institut (MPI) für Kernphysik untersuchte Prof. Till Kirsten Staub und Gesteinsfragmente aus dem "Mare Tranquillitatis", in dem die Mondfähre aufgesetzt hatte. Heute noch ist der 82-jährige Experimentalphysiker begeistert von dem, was sich vor 50 Jahren offenbarte: "Das Tollste, was uns der Mondstaub geliefert hat: Wir bekamen Proben aus der Sonnenatmosphäre."

Der Mond, der weder Atmosphäre noch ein schützendes Magnetfeld besitzt, war 4,5 Milliarden Jahre lang dem Streubombardement aus dem All ausgesetzt. Der Basaltgrund bedeckte sich in dieser Zeit mit einer bis zu sechs Meter dicken, Regolith genannten Schicht aus Feinstaub, Gesteinsfragmenten und geschmolzenem Glaskügelchen. Man kennt die weiche Schicht von Bildern mit den Sohlenabrücken der Astronauten.

Die Heidelberger Wissenschaftler fanden in ihren Pröbchen, die sie in Stufen abätzten, extrem viele Edelgase wie Helium, Argon, Neon, Xenon, die aus dem Sonnenwind auf dem Mond gelandet waren. Immer neue, winzige Oberflächen aus der dicken Schicht, so Kirsten, waren bei den Umwälzungen durch Einschläge im Laufe der Zeit mit Sonnenwind beladen worden.

Professor Till Kirsten. Fotos: privat

Mit jahrelanger Meteoritenforschung und damals weltweit führend bei der Isotopenanalyse kleinster Edelgasmengen hatte sich das MPI den Amerikanern empfohlen - genau wie das MPI Chemie in Mainz und die Mineralogen der Uni Münster. So kam es, dass MPI-Direktor Josef Zähringer nach Houston eingeladen wurde, um an der vorläufigen Auswertung des Materials mitzuarbeiten. Er verbrachte sogar einige Tage mit den drei Astronauten Armstrong, Aldrin und Collins samt deren Mondgesteinen in Quarantäne im "Lunar Receiving Laboratory". "Damals hatte man große Angst, dass die Astronauten mit der Rückkehr von einem fremden Ökosystem eine biologische Katastrophe heraufbeschwören könnten", erzählt Kirsten.

Der größte Teil der 22 Kilo Mondgestein wurde von den Amerikanern nicht für Untersuchungen freigegeben. "Man wollte es für alle Zeiten konservieren, falls noch Fragestellungen auftreten würden", sagt Kirsten. Spätere Missionen von Apollo 12 bis 17 hätten weitere Kilo an Mondgestein zur Erde gebracht. Auch von ihnen wurden Stücke in Heidelberg untersucht, und was übrig blieb, wurde ordnungsgemäß nach Houston zurückgeschickt. Mondgestein gibt es in Heidelberg jetzt nicht mehr.

Als Zähringer im Sommer 1970 durch einen Unfall starb, wurde Kirsten an seiner Stelle einer der 140 "Principal Investigators". Schon im Dezember 1969 hatte er zehn Gramm Mondgestein in einer drei Kilo schweren Bleikapsel aus den USA geholt, bewacht von Security-Leuten. Diese Entourage und sein lautstarker nächtlicher Protest waren die Ursache, dass er allein mit acht Stewardessen im Überführungsflug von London nach Frankfurt transportiert wurde, als er seinen Anschlussflug verpasst hatte. Dieser First-Class-Transport gefällt dem Plankstädter noch heute.

Wie alt ist der Mond? Die Gesteine an den Landeplätzen von Apollo 11 und Apollo 17 seien zwischen 3,3 und vier Milliarden Jahre alt, weiß Kirsten aus seinen Untersuchungen. "Der Mond ist wahrscheinlich ein Beiprodukt der Entstehung der Erde vor etwa 4,5 Milliarden Jahren", sagt der Physiker. Der Erdtrabant wurde auch nicht durch einen großen Einschlag aus der Erde getrennt, wie man früher vermutete. "Als sich die Erde aus dem Gesteinsnebel kondensierte, hat sich wohl ein Spritzer selbstständig gemacht und ist zu einem kleinen Körper kondensiert", erklärt er die aktuelle Vorstellung.

Dass die Erde den Mond eingefangen hat - "das kann man heute ausschließen, dafür ist das Mondmaterial dem der Erde zu ähnlich". Auch wenn etwa der Gehalt an Titan, Zirkon oder Tantal auf dem Mond höher als auf der Erde sei: "Er hat mehr Metall mitgekriegt."

Über Verschwörungstheorien, dass die Amerikaner 1969 gar nicht auf dem Mond gewesen seien, sondern auf einer geheimen Militärbasis filmten, kann Kirsten nur lachen: "Das ist so absurd!". Sein Beweis: Ein Millimeter große Mondkörnchen haben Sonnenwind nur in ihrer äußersten Schicht. "Das können Sie nicht simulieren. Wir haben im Massenspektrometer gesehen, wie das Helium-Spektrum hochging", sagt er.

Die Mondbegeisterung der Physiker ging in den 80er Jahren zu Ende. Im MPI für Kernphysik wurde die Neutrinoforschung wichtiger. Doch damals, das weiß Kirsten noch, herrschte bei ihm eine gewisse Ehrfurcht, Proben von einem anderen Himmelskörper in der Hand zu halten, die nicht als Meteoriten geflogen kamen, sondern erstmals gezielt von Menschen geholt wurden.