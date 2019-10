Heidelberg. (pol/mare) Glück im Unglück hatte ein 14-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montag gegen 18.30 Uhr. Das teilt die Polizei mit.

Eine Mercedes-Fahrerin achtete beim Abbiegen vom Steigerweg in den Oberen Gaisbergweg nicht ausreichend auf den Verkehr und stieß mit dem entgegenkommenden 14-jährigen Radfahrer zusammen. Die Autofahrerin stoppte zwar sofort, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Junge, der keine Beleuchtung an seinem Rad an hatte, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu, die an der Unfallstelle versorgt werden. Sachschaden entstand in Höhe von über 1000 Euro.