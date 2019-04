Heidelberg. (pol/rl) Ein Einbruch in die Wieblinger Elisabeth-von-Thadden-Schule wurde der Polizei am gestrigen Dienstag gegen 8 Uhr gemeldet. Der Täter schlug dabei die Fensterscheibe des Zimmers der Schülermitverwaltung ein und kam so ins Gebäude. Ob der oder die Täter etwas gestohlen haben, ist noch nicht bekannt.

Ebenso unbekannt ist, wann der Einbruch stattfand, da die Schule durch die Feiertage länger geschlossen war. Der Einbruch kann zwischen Mittwoch, 17. April, und Dienstagmorgen, 23. April, stattgefunden haben.

Hinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der 06221/3418-0.