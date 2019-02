Heidelberg-Weststadt. (pol/sdm) Gegen einen Mann wird wegen Beleidigung und des Verdachts der exhibitionistischen Handlung am Heidelberger Hauptbahnhof ermittelt.

Zeugen verständigten am Montagabend die Polizei, weil ein 37-Jähriger vor zwei jugendlichen Mädchen die Hose heruntergelassen haben soll. Der Mann sei zuvor mit einem Obdachlosen an den Toilettenanlagen im Hauptbahnhof in Streit geraten, in dessen Verlauf ihm die Hose heruntergerutscht sein soll. Er soll sie daraufhin wieder nach oben gezogen und gleich darauf wieder heruntergelassen haben und dabei vor zwei Mädchen an seinem Geschlechtsteil herumgespielt haben.

Beim Eintreffen der Beamten war von den Mädchen keine Spur mehr zu sehen. Der 37-Jährige konnte noch im Bahnhof angetroffen werden. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Heidelberg-Mitte gebracht. Dort begann er im Wachvorraum zu randalieren und die Beamten zu beleidigen. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und in der Arrestzelle untergebracht. Hier verhielt er sich nach Angaben der Beamten weiter auffällig.

Der Mann wurde in die Obhut von Ärzten einer Fachklinik gegeben.

Die Polizei sucht nun die beiden Mädchen. Sie sollen zwischen 15 und 16 Jahre alt und etwa 1,60 Meter groß sein. Eine Jugendliche soll schlank sein und langes, braunes Haar haben. Das andere Mädchen soll etwas kräftiger sein und langes, blondes Haar tragen. Beide sollen sich bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4444 melden.