Heidelberg. (pol/rl) Zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz kam es am Montagmorgen kurz vor 2 Uhr in der Römerstraße. Ein Elternpaar war gerade mit ihrem offensichtlich akut erkrankten 16 Monate alten Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus, als sie in eine Kontrollstelle des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kamen.

Als die Eltern den Beamten ihre Notlage schilderten, boten die Beamten ihre Hilfe an und begleiteten die Familie mit Blaulicht und Sondersignal in die Kinderklinik. Über das Führungs- und Lagezentrum wurde die Klinik vorab informiert, sodass die kleine Patientin beim Eintreffen bereits von einem Kinderarzt erwartet wurde.