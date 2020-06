Heidelberg-Pfaffengrund. (pol/mare) Eine Unbekannte hat im Pfaffengrund einen sechsjährigen Jungen geschlagen. Das meldet die Polizei.

Bereits am Donnerstag, 28. Mai, fuhr der Junge gegen 18.45 Uhr gemeinsam mit seiner Schwester und deren Freundin auf dem Fahrrad auf einem Feldweg von der Bahnstadt zum Pfaffengrund. In Höhe des Spanferkelhofs flog dem Jungen eine Fliege ins Auge, er geriet ins Straucheln und berührte beim Vorbeifahren eine Fußgängerin. Die unbekannte schrie den 6-jährigen Jungen an und schlug ihn mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Die Unbekannte mit "mitteleuropäischen Aussehen", wie die Polizei schreibt, war Mitte/Ende 40 Jahre, etwa 1,70 Meter groß und hatte ein schmales Gesicht mit sehr schmalen Lippen. Ihre Haare waren braun gefärbt, die Haut stark gebräunt. Sie hinkte mit einem Bein. Die Unbekannte wirkte ungepflegt, trug ein dunkles T-Shirt, eine gemusterte halblange Hose und weiße Schuhe. Außerdem trug sie eine rotbraun gemusterte Stofftasche auf dem Rücken.

Personen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Eppelheim unter der Rufnummer 06221/766377 in Verbindung zu setzen.