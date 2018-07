Heidelberg. (pol/mün) Eine 76 Jahre alte Pedelec-Fahrerin wurde am Montagabend in der Weststadt schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei stürzte sie in der Rohrbacher Straße, nachdem ein Audi-Fahrer sie überholt hatte.

Nach den derzeitigen Ermittlungen streifte die 76-Jährige gegen 18 Uhr aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Fahrradkorb die Beifahrerseite des Audis.

Die 76-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats Heidelberg dauern an.