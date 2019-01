Heidelberg-Kirchheim. (pol/mare) Eine 84-jährige Frau wurde am Mittwochvormittag in Kirchheim Opfer eines Trickdiebs. Das teilt die Polizei mit.

Kurz nach 10 Uhr klingelte demnach ein Mann an der Tür der Seniorin und gelangte unter einem Vorwand in die Wohnung der Frau im Brennerweg. Er verwickelte sie in ein Gespräch und verließ nach einiger Zeit die Wohnung wieder.

Danach erst bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse mit persönlichen Ausweisen und Bargeld sowie eine Tasche, in der sich ebenfalls Bargeld befand, fehlten. Inwiefern sich in der Zwischenzeit noch jemand anders unbemerkt in die Wohnung geschlichen hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein und kurze Haare - eventuell eine Glatze - gehabt haben. Er soll von kräftiger Statur gewesen sein. Er habe schließlich eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose getragen.

Wer etwas in dem Fall gesehen hat, kann sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd melden. Und zwar unter Telefon 06221/34180.