Heidelberg. (pol/mare) Ein elfjähriger Junge ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Junge war mit seinem Rad gegen 17.40 Uhr am "Hans-Thoma-Platz" in Richtung Angelweg unterwegs, als an der Kreuzung ein schwarzes Auto ohne Licht von rechts in den Kreuzungsbereich fuhr. Der Junge hatte das Fahrzeug offenbar zu spät wahrgenommen, verlor die Kontrolle und stürzte zu Boden.

Die unbekannte Fahrerin des Autos fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Junge zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung zwischen dem Zweirad und dem Auto kam es nicht.

Die unbekannte Frau soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und braune, glatte, lange Haare gehabt haben.

Die Autofahrerin sowie Zeugen des Unfalls bittet die Polizei, sich unter Telefon 06221/45690 zu melden.