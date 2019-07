Heidelberg. (pol/dore) Eine 54-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr einen 48-jährigen Mann im Heidelberger Stadtteil Rohrbach angefahren.

Wie die Polizei berichtet, war die Autofahrerin gerade in der Freiburger Straße in Richtung Karlsruher Straße unterwegs. Als sie rechts abbog, sei urplötzlich ein 48-jähriger Mann über den Grünstreifen auf die Straße gerannt, heißt es in dem Polizeibericht. Er habe offenbar zur Straßenbahnhaltestelle "Freiburger Straße" gewollt, so die Polizei.

Daraufhin wurde der Heidelberger von der Mercedes-Fahrerin angefahren und zunächst auf der Motorhaube aufgeladen, bis er schließlich auf der Straße landete. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Nachdem ihn der Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt hatte, wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Zeugen sollen sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter der Telefonnummer 0621/174-4140 melden.