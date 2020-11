Heidelberg. (pol/kaf) Eine Einbruchserie in Gartenhäuser beschäftigt derzeit die Ermittler der Polizeireviere Heidelberg-Nord und Heidelberg Süd. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich seit Anfang Oktober 2020 insgesamt 28 Taten, 13 davon im Zuständigkeitsbereich Heidelberg-Nord, 15 im Zuständigkeitsbereich Heidelberg-Süd.

Alle beim Polizeirevier Heidelberg-Nord registrierten Einbrüche lagen im Handschuhsheimer Feld, zwischen dem Klausenpfad und dem Allmendpfad, davon schwerpunktmäßig im Gewann "Fischpfad" (4), im Gewann "Hühnerstein" (3) und in der Tiergartenstraße (2).

Die Schwerpunkte des Polizeirevier Heidelberg-Süd konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Schrebergartenweg im "Kirchheimer Loch" (11). Darüber hinaus wurde auch noch in der Kleingartenanlage Stettiner Straße (2), im Leimer Weg (1) und in Eppelheim (Birkighöfe, 1) eingebrochen. Die Polizei prüft derzeit, ob ein Tatzusammenhang besteht.

In allen Fällen hatten es der oder die Täter auf elektro- oder benzinbetriebene Gartengeräte wie Heckenscheren, Laubbläser oder Fräsen abgesehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf weit über 10.000 Euro.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der oder die Täter in den kommenden Tagen oder Wochen weitere Einbrüche in den beschriebenen Bereichen, aber auch darüber hinaus begehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich mit den jeweiligen Polizeirevieren Heidelberg-Nord unter Telefon 06221/4569-0 oder Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.