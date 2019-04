Heidelberg. (pol/mare) Nicht nur die Kinder waren am Wochenende auf Ostereiersuche. Die Feiertage wollten auch Einbrecher in Heidelberg nutzen, um auf Diebestour zu gehen und nach Beute zu suchen. Ein Überblick über den Polizeibericht:

Am Montagmorgen wurde der Polizei ein Einbruch in eine Bäckerei im Plöck gemeldet. Der Inhaber hatte Einbruchsspuren an einer Tür bemerkt. Der Einbrecher verschaffte sich so in der Nacht auf Montag Zutritt ins Innere und stahl Bargeld, einen Schlüsselbund und einen Tresor mit weiterem Bargeld sowie diversen Unterlagen.

Des Weiteren wurden bei vier angrenzenden Läden ebenfalls Einbruchspuren sichergestellt. Hierbei blieb es allerdings jeweils beim Versuch.

Hinweise gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Telefon 06221/991700.

Zwischen Sonntag und Montag, 16 und 9 Uhr, hebelte ein Täter die Tür zu einem Werkzeugschuppen eines Sportclubs im Harbigweg in Kirchheim auf. Er stahl Tennisbälle verteilte sie auf dem umliegenden Gelände. Weiterhin schaltete er die Bewässerungsanlage eines Platzes ein und zerstörte diverse Gegenstände. Der angerichtete Schaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Hinweise in diesem Fall gehen an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Telefon 06221/34180.