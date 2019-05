Heidelberg. (pol/van) Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in der Mannheimer Straße sucht die Polizei derzeit Zeugen. Wie die Beamten mitteilen, waren die Unbekannten in der Nacht zum Freitag gegen 4.20 Uhr durch Aufhebeln der Eingangstüre in das Gebäude eingedrungen. Anschließend haben sie eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigaretten geklaut.

Trotz intensiver Fahndung konnten die Einbrecher nicht mehr ausfindig gemacht werden. Die Polizei fand jedoch einen Teil des Diebesgutes sowie auch einen Motorroller, der vermutlich als Fluchtmittel diente. Beides wurde sichergestellt.

Die gesuchten Männer sollen etwa 16 Jahre alt sein und dunkle Kleidung getragen haben, außerdem schwarze Kapuzenpullis und einen Schal, der das Gesicht bedeckte.

Die Ermittlungen zur Tat sowie zur Schadenshöhe dauern an. Zeugen, die gegen 4.20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon 06221/3418-0, in Verbindung zu setzen.