Heidelberg. (pol/mare) Am Mittwoch gegen 13 Uhr ist es in der Dossenheimer Landstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Verursacht, so teilt es die Polizei mit, hat ihn eine 84-jährige BMW-Fahrerin.

Die Dame fuhr auf der Burgstraße und hatte an der Einmündung zur Bundesstraße B3 die Vorfahrt einer Straßenbahn missachtet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 6000 Euro; verletzt wurde niemand.

Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die aus dem Odenwald stammende Frau sieht einer Anzeige entgegen.