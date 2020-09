Heidelberg-Neuenheim. (pol/kaf) Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitag gegen 13.30 Uhr in Schlangenlinien durch Neuenheim gefahren und hat dabei mehrere Unfälle verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Fahrer eines Toyota Cabrio von der Ziegelhäuser Straße in die Neuenheimer Landstraße, von dort in die Brückenstraße und die Burgstraße.

Bereits in der Neuenheimer Landstraße verursachte er einen Auffahrunfall, fuhr jedoch weiter ohne anzuhalten. In der Burgstraße folgte der nächste Unfall. Dieses Mal rief der Toyota-Fahrer über Notruf die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer alkoholisiert war. Außerdem fiel auf, dass es bereits zuvor eine Kollision gegeben haben musste - jene in der Neuenheimer Landstraße. Bei dem Unfall dort entstand ein Schaden von 1.000 Euro, bei der Kollision in der Burgstraße waren es 3.000 Euro.

Auf seinem Weg durch Neuenheim könnte der Betrunkene noch weitere Schäden verursacht haben oder Personen zum Ausweichen genötigt haben. Zeugen sowie Geschädigte können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221-45690 melden.